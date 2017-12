Kto príde po Albertovi?

Ako vedci možno vyvrátili Einsteinovu teóriu, ako sa dorozumievať s mimozemšťanmi a kam dopadol satelit. Týždeň vo vede.

26. sep 2011 o 13:49 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Dinosaury mali smolu. Za ich zánikom bol dopad obrovského asteroidu.

Jeden čas to už vyzeralo, že dávnu kozmickú detektívku sme vyriešili a okrem následkov poznáme aj vinníka. Nové zistenia však naznačujú, že sme sa trochu unáhlili.

Predpoklad, že praveké jaštery vyhladilo teleso z rodiny Baptistina zrejme neplatí. Merania americkej misie WISE ukazujú, že k rozpadu planétky 298 Baptistina došlo asi pred 80 miliónmi rokov, čo znamená, že úlomok z nej dinosaurov vyhladiť nemohol.

V priebehu zhruba 15 miliónov rokov by sa totiž takéto teleso nestihlo dostať na kolíznu dráhu so Zemou. +Čítajte viac na New Scientist

Porozumeli by sme mimozemšťanom, keby sme na nejakých natrafili? Nehovoríme teraz o ich prípadných technologických schopnostiach. Reč je o jazyku, obyčajnej schopnosti dorozumievať sa.

Ako by to bolo so skutočnými bytosťami z iných planét, netušíme. Vedci však čosi podobné začali skúmať prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorých sa pokúšali naučiť umelo vytvorené jazyky. +Čítajte viac na Science

Krúžia okolo našej planéty, pomáhajú nám komunikovať, určovať presnú polohu aj sledovať televíziu. A pritom by stačila jedna poriadna solárna erupcia a prišli by sme o všetky tieto výdobytky civilizácie.

Odborníci totiž upozorňujú, že naše satelity na obežnej dráhe nie sú dobre chránené pred prípadným silným vyčíňaním Slnka. +Čítajte viac na National Geographic

O čom sme písali

Minulý týždeň asi nebola významnejšia či aspoň populárnejšia správa ako tá, že talianski fyzici možno narazili na hranice našej súčasnej vedy. A ak sa ich zistenia potvrdia, budeme prerábať Einsteinove teórie.

Neutrína lietajúce rýchlejšie ako je rýchlosť svetla vo vákuu totiž porušujú pravidlá špeciálnej teórie relativity a na tej sa zase zakladá väčšina nášho poznania kozmu. Samozrejme, môže ísť o dosiaľ neznámu chybu meraní. Ale aj o začiatok vzrušujúceho obdobia, v ktorom budeme tvoriť novú fyziku. +Čítajte viac

Popri neutrínach sa trochu zabudlo na padajúci americký satelit. Mediálna hviezda posledných dní nakoniec dopadla a pravdepodobne nikoho nezasiahla.

Úlomky družice UARS na skúmanie atmosfére zrejme skončili niekde v Tichomorí. +Čítajte viac

Keramikou nie sú iba soľnička či nedeľný porcelán. Keramika môže byť zázračným materiálom, ktorý by mohol nahradiť kovy tam, kde nie je ich používanie práve najideálnejšie.

Aj o tom nám rozprával chemik Pavol Šajgalík. A ukázal nám, ako sa keramika pečie a lisuje priamo v budove Slovenskej akadémie vied. +Čítajte viac a pozrite si videá

