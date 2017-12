Facebook sa mení, bude osobnejší

Sociálna sieť predstavila zásadný redizajn. Profil sa zmení na životopis užívateľa, pribudnú praktické aplikácie.

23. sep 2011 o 20:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Príbeh tvojho života. Takýmito slovami predstavil nový dizajn profilov sociálnej siete Facebook jej zakladateľ Mark Zuckerberg. Súčasný profil bude nahradený časovou osou, ktorá zobrazí aktivity používateľov počnúc ich narodením, cez promócie, registráciu na Facebooku, až po svadbu či narodenie potomkov.

Dominantou nového profilu bude veľká fotografia, ktorá by mala užívateľa vystihovať. Štandardná fotka v ľavom stĺpci ostane zachovaná. Mashable.com označil nové rozhranie za krok vpred. „Robí profil krajším a časová os je prehľadnejšia,“ píše portál.

K novému rozhraniu pribudnú desiatky aplikácií. Profil bude spojený napríklad so spravodajskými webmi, videoservermi či hudobnými portálmi. Priatelia budú vedieť, akú hudbu počúvate, čo čítate alebo pozeráte. A nielen to. Cez službu Places (Miesta) budú vedieť z nového profilu aj to, kde práve hudbu počúvate.

Užívateľom sa tiež vyčistí pohľad na aktivity priateľov. Už viac nebudú musieť vedieť o tom, ako sa ich priateľom darí vo FarmVille či iných facebookovských hrách.

Prvé úpravy má už Facebook za sebou. Používatelia teraz môžu sledovať aj odkazy, ktoré pridávajú ostatní užívatelia bez toho, aby sa s nimi priatelili. Facebook tiež vytvára „inteligentné“ zoznamy priateľov. Ľudí automaticky zoskupuje napríklad podľa práce či školy.