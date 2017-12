Hokejové NHL 12 úspešné, expanduje na Facebook

22. sep 2011 o 20:30 Ján Kordoš

Za prvý týždeň na hernom trhu sa NHL 12 darilo viac než dobre a predalo sa viac než 450 tisíc kusov hry pre herné konzoly - čo je podľa EA rekordné číslo v tejto sérii. Možno to nie je až tak obrovské číslo vzhľadom na iné hry, avšak treba brať do úvahy i to, že NHL vychádza každý rok a titulu predajnosť v najbližších týždňoch neprestane rapídne klesať.

Hra už celosvetovo zarobila viac než 27 miliónov amerických dolárov, zaznamenalo sa takmer 7 miliónov online pripojení. A to sa ešte nezačala skutočná NHL. Našu recenziu na NHL 12 si môžete prečítať napríklad tu. Keď sa novému NHL-ku tak darí a virtuálny hokej je obľúbený, rozhodli sa v EA využiť silu sociálnych služieb a pre Facebook pripravuje aplikáciu NHL Superstars. V nej si hráči zostavia vlastný ultimátny tím zložený z profesionálnych hráčov a začnú súperiť proti ostatným. Aplikácia bude prístupná začiatkom októbra a ak pôjde aspoň o čiastočne podarený a hrateľný kúsok, istotne vám o tomto malom zabijakovi času dáme vedieť.

Zdroj: Shacknews