NCIS bude vyšetrovať i virtuálne

22. sep 2011 o 20:20 Ján Kordoš

Hier podľa seriálov je ešte menej, chvalabohu sa držia aspoň v priemerných či mierne nadpriemerných vodách. Na Desperate Housewives či Lost nespomíname vyslovene v zlom. Všetky Kriminálky (LV, M, NY) nás nechávajú chladnými, avšak UbiSoft si zrejme túto licenciu pochvaľuje, keďže vychádzajú stále nové a nové pokračovania, o ktoré sa stará TellTale. Po novom k týmto moderným detektívkam pribudne i ďalší seriálový trhák.

Žiaľ nebude to Bones či Criminal Minds, Mentalist, Fringe. Chvalabohu, Dexter totiž dopadol príšerne, čo však čakať od konverzie iVecí na PC... Tým vyvoleným je NCIS. Herné spracovanie bude obsahovať štyri rôzne prípady, ktoré vyriešime po pozbieraní stôp formou rôznych minihier. Jednotlivé epizódy budú podporené scenárom od autorov seriálových častí a ocitneme sa v Atlantic City či Dubaji. Bude to znieť možno ako prekvapenie, ale hoci hra vychádza na rôzne platformy (PC, X360, PS3, Wii a 3DS), tešíme sa na tú najmenšiu - pre handheld od Nintenda, kde podobné minihry majú zmysel. Vývojársky tím ešte nebol oficiálne predstavený, no hra vychádza už o mesiac, 28. októbra.

Zdroj: Shacknews