Papierová triedna kniha je v niektorých školách prežitkom

Krádež triednej knihy a dopisovanie známok do klasifikačného hárka cez prestávky sa v niektorých školách stáva minulosťou. Tomuto školskému neduhu by podľa iniciátorky projektu Bezpapierová škola Saskie Repčíkovej totiž mala zabrániť elektronická triedna kniha.

22. sep 2011 o 17:09 TASR

Bratislava 22. septembra (TASR)

Papierovú triednu knihu za elektronickú zamenilo v tomto školskom roku v rámci pilotného ročníka projektu takmer 30 škôl. Učiteľ, ktorý má prístup na internet v počítači či v mobile, vojde v elektronickej triednej knihe do svojej vyučovacej hodiny, poznačí, kto chýba a overí, či odučil to, čo mal v tematickom pláne. "Učitelia to urobia dvomi klikmi. V papierovej triednej knihe musíte zapísať hodinu, kto chýba na hodine, musíte podpisom overiť, že ste tú hodinu odučili v určitý dátum a musíte dozadu zapísať, ktoré učivo ste v ktorú hodinu odučili," opísala tradičné "procedúry" učiteľov prezidentka Správnej rady Asociácie súkromných škôl Repčíková.

Rezort školstva asociácii používanie projektu odobril v júni tohto roka a požiadal ju, aby sa do pilotného projektu mohli zapojiť aj verejné školy. Tie nemuseli investovať žiadne financie. Podmienkou je len pripojenie školy na internet a to, aby škola mala zosieťované počítače. "Celú finančnú ťarchu na seba prevzala firma, ktorá zabezpečuje softvér," dodala iniciátorka projektu.

Pilotný ročník by mohol podľa Repčíkovej ukázať, že viaceré tlačivá sú v školách zbytočné a mohli by sa zredukovať. "Je tu celý rad dokumentácie, kde prepisujete päťkrát, šesťkrát to isté. Keby sa Bezpapierová škola ujala, veci sa zapíšu raz a jednoducho sa prekopírujú. Databázové systémy to vedia urobiť," povedal riaditeľ Základnej a materskej školy v Pavlovciach nad Uhom Milan Zolota, ktorý sa do pilotného projektu zapojil. Bezpapierovú školu označil za fantastickú vec.

Školy, ktoré sa do pilotného projektu zapojili v tomto roku, podľa Repčíkovej skúšajú toľko aplikácií, na koľko si trúfnu. Využiť môžu napríklad aj elektronickú žiacku knižku. Tú mnohé školy využívajú už niekoľko rokov. Špecifikom žiackej knižky v rámci Bezpapierovej školy je jej prepojenie s triednou knihou či klasifikačným hárkom. "Do nej má prístup učiteľ predmetu, triedny učiteľ, manažment školy a rodič. Cez ňu o známkach komunikujú tí, ktorí o nich majú vedieť," vysvetlila.

Výstupy Bezpapierovej školy by mali pomôcť aj Úradu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) pri tvorbe Rezortného informačného systému, do ktorého sa školy môžu registrovať od konca augusta. Prostredníctvom RIS chce ministerstvo školstva znížiť administratívnu záťaž škôl tým, že bude výkazy o počtoch žiakov, pedagógov, učební a mnoho ďalších informácií zbierať elektronicky a budú ich môcť využívať napríklad zriaďovatelia bez toho, aby si ich od školy museli žiadať. Podľa hovorkyne ministerstva školstva Miriam Žiakovej už rezort dodávateľovi za systém vyplatil doposiaľ viac ako deväť miliónov eur bez DPH.