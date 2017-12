V Bratislave sa uskutoční konferencia o Facebooku

Budúci týždeň sa v priestoroch bratislavskej Ekonomickej univerzity uskutoční prvá a jediná konferencia o marketingu a komunikácii na Facebooku.

22. sep 2011 o 16:41 sme.sk

Prítomnosť na Facebooku sa stala povinnosťou pre všetky spoločnosti, ktoré chcú byť v neustálom kontakte so svojimi zákazníkmi. Firemný blog a webstránka už jednoducho nestačia. Každý tretí Slovák je dnes zaregistrovaný na Facebooku, čo stavia marketérov pred jedinečnú výzvu: ako osloviť a získať si tisícky nových zákazníkov?

Nie je to jednoduché. Samotná prítomnosť na Facebooku totiž nestačí. Dôležité je vedieť, ako komunikovať so svojimi zákazníkmi, a nájsť spôsob, ako získať čo najviac „lajkov“, komentárov či zdieľaní. Na túto otázku sa pokúsia zodpovedať viacerí odborníci, ktorí 28. septembra 2011 vystúpia na konferencii InternetRulezz 2011 – All about Facebook, ktorá sa uskutoční v priestoroch bratislavskej Ekonomickej univerzity.

Medzi prednášajúcimi vystúpia napríklad také mená ako Jiři Voves, zakladateľ svetovo uznávaných Socialbakers.com, Josef Šlerka, autor unikátneho monitorovacieho nástroja Ataxo Social Insider, či slovenské „legendy“ internetového a sociálneho marketingu ako Michal Pastier (Zaraguza Digital), Štefan Vadocz (Neopublic Porter Novelli), Jaro Zacko (Triad Advertising), Petra Holéczyová (Digitask) a ďalší.

Konkrétni zadávatelia na konferencii predstavia ich pohľad do Facebook kuchyne. Prezradia tipy a triky pre efektívnu komunikáciu od klientov z neziskového sektora až po nadnárodnú značku s diametrálne odlišnými nárokmi na výsledky kampaní a očakávaniami jej fanúšikov.

