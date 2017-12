Pokračovanie akčného Homefront má na starosti Crytek

21. sep 2011

Prišlo k tomu napriek vcelku vysokej predajnosti - za prvých 10 dní si celosvetovo predalo vyše milióna kópií pre všetky platformy (PC, X360, PS3). Vydavateľ však očakával viac, predajnosť až tak vysoko nevyskočila ako mala a aj kvôli nie práve priaznivým kritikám herných médií, ktoré voči hre zhovievaví dvakrát neboli, vývojársky tím rozpustil.

Napriek hromadnému prepúšťaniu a zatváraniu viacerých štúdií sa THQ drží a v značke Homefront vidí obrovský potenciál, čoho výsledkom je zverenie vývoja pokračovania externému tímu. Nie je ním nik iný ako skúsený Crytek - tvorca vynikajúcich a uznávaných strieľačiek z vlastného pohľadu Far Cry, Crysis a Crysis 2. Zatiaľ sa o ďalšom Homefronte nič konkrétne nevie, no už minulý rok sa objavili nepotvrdené informácie o tom, že by séria mohla expandovať i do iných metropol - Homefront: London by mohla byť jedna z možností.

Kvality nemeckého Cryteku nik nespochybňuje a istotne dokážu zo série (plánovanej, keďže zatiaľ sme sa mohli zahrať len na jednom piesočku z tohto sveta) vyžmýkať maximum a je pravdepodobné, že i viac než Kaos Studios. Je však otázne, či je práve toto smerovanie THQ tým správnym riešením. Väčšina herných vydavateľov sa totiž snaží skôr vývojárske tímy združovať pod sebou ako interné, aby tvorili hry výhradne pre nich. Aspoň však už vieme, na čom Crytek momentálne poctivo pracuje. Pokračovanie Homefrontu by sa na trhu malo objaviť až v priebehu roku 2014 pre PC a herné konzoly.

