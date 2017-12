Švédi zo Starbreeze pracujú na vlastnej značke

21. sep 2011 o 20:15 Ján Kordoš

Práve týmto tvorcom kvalitných hier ako Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena či The Darkness totiž zverilo Electronic Arts práce na znovuzrodení značky Syndicate. Od strategickej hrateľnosti sa nový Syndicate preorientuje viac na akčnú stránku, dianie v nepríjemne vyzerajúcej budúcnosti pod vplyvom korporácii budeme sledovať očami špeciálneho Agenta s mnohými vylepšeniami. Veď to poznáte z Deus Ex a o kontroverznosti Syndicate sme nedávno písali, taktiež i o ohlásení znovuzrodenia značky.

Akú mieru taktických prvkov a rôznych volieb postupu nám toto výrazne obmenené štúdio ukáže v priebehu budúceho roku. Doteraz však švédski virtuálni mágovia pracovali výhradne s licenciami, dokonca bol zrušený ich posledný projekt podľa agenta bez minulosti Jasona Bourna. Podľa Develop-u však momentálne spoluzpracujú so švédskym filmárom Josefom Faresom, s ktorým pripravujú úplne nové IP.

Vývojári sa dohodli s mediálnou spoločnosťou The Story Lab, ktorá sa postará o vydanie ich projektu. Žiadne ďalšie informácie neboli zverejnené, no s veľkou pravdepodobnosťou sa bude - vzhľadom na doterajšiu produkciu Starbreeze - znovu jednať o akčný projekt, zrejme podobný práve zrušenému Bourne-ovi.

