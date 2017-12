Batman: Arkham City - netopier v meste

Je potešiteľné, že sa ani dnes nestratia vývojárske tímy schopné vyťažiť z minima maximum a vydavatelia, ktorí ich ochotne podporia. Batman: Arkham Asylum od Rocksteady Studios je jagavým príkladom toho, ako sa dá z niečoho, čomu v podstate nik neverí, vy

21. sep 2011 o 20:10 Ján Kordoš

trieskať maximum. Predsa len si komixoví hrdinovia vo virtuálnych vodách zatiaľ bezbolestne nezaplávali, mnoho z nich skončilo potupne na dne (neraz i samotný Batman). A aby to nebolo málo, komu čosi hovoril názov Rocksteady pred vydaním tohto herného klenotu? Isteže, ešte pred samotným uvedením na trh sme dvíhali varovný prstík, že sa na nás možno valí neočakávaná bomba, no veril niekto až v taký úspech?

Batman ožil skôr ako Burtnovoský klon pôvodného filmu a depresívny príbeh Arkham Asylum situovaný do sanatória mal riadnu príchuť bizarnosti a šialenosti Temného rytiera. Jednoducho aj bez licencie na filmové trháky sa atmosféra diania na obrazovke tejto akčnej hry z pohľadu tretej osoby dokázala nahodiť do gala a preniesla na naše obrazovky famózny feeling filmovej akcie. Hrateľnosť bola založená čisto na lineárnom postupe zápletkou - nevadilo nám to, jeden zaujímavý a zábavný nápad striedal druhý a vydržalo nám to aj napriek niektorým opakujúcim sa pasážam dlhé hodiny. Pokračovanie Batman: Arkham City v podstate vezme všetko to dobré, čo fungovalo v predchodcovi, niekde pridá, niekde naopak uberie, ale hlavne nás hodí do otvoreného sveta.

Znovu sa budeme musieť postaviť Jokerovi, no najprv i jeho poskokom a iným nekalým živlom z Gotham City. Zostavu tvorí napríklad Two-Face, Mr. Freeze, Penguin, Hugo Strange či stará známa Harley Quinn a k príbehu vám vyložíme len toľko, že starosta Gothamu dostal vynikajúci nápad: dať zločincom vlastný piesoček, kde si môžu búrať svoje formičkami vytvarované koláčiky. Ako už býva zvykom, miesta je málo a terorizovanie civilného obyvateľstva na seba nenechá dlho čakať. Nech je základná zápletka akokoľvek jednoduchá, príbeh pozliepané z množstva menších čriepkov nás prikoval k obrazovkám už minule a rovnako to bude fungovať teraz. Viac ako na tradičné mlátenie kožuchu toho najväčšieho zloducha sa teda rozloží do niekoľkých menších sekvencií, ktoré sa osvedčia i samostatne.

Tým prvým a pomerne riskantným krokom je práve vytvorenie otvoreného, žijúceho sveta. Nepôjde o klasickú krajinu ako môžeme vidieť vo fantasy RPG tituloch, žiadne Elder Scrolls či Gothic nečakajte, predsa len je to mesto, v ktorom budeme plachtiť a zneškodňovať (nie zabíjať, je to Batman) zloduchov. V praxi sa teda ocitneme omnoho častejšie v exteriéroch, pričom mesto budeme mať k dispozícii celé, na miestach, kde potrebujú civilisti našu pomoc či bude cieľ misie bude svietiť znak netopiera pomocou reflektoru. Dostaneme však voľnosť a budeme môcť skúmať ulice Gotham City, ktoré sa zmenili takmer na vojnovú zónu. A presne tomu musíme zabrániť. Aby Batman nemusel zdĺhavo behať po vlastných, dostane do daru napríklad vystreľovací hák, takže pripomína Spider-Mana či z hier Prototype, len Batman tak neblbne a nestriekajú okolo neho hektolitre červenej tekutiny.

Príbehové misie ostanú tvrdo nalinkované, no čo budete robiť medzi ich plnením, je na vás. Môžete lúskať rébusy - hádanky často i na štýl Tomb Raidera, kde riešite, ako sa niekam dostať, aby ste získali Riddlerovu trofej - alebo jednoducho riešite sekundárne úlohy, pomáhate nevinným, čo sa vám často môže i vrátiť. Väčšinu času budete bojovať, pričom práve táto zložka bola už minule nesmierne jednoduchá z hľadiska ovládania a zároveň fantasticky vyzerala. Batman nebude nič prekopávať a ovládanie ostane prehľadné: jedným tlačidlom útočíte, druhým blokujete, pričom dôležitý ostáva výber protivníkov a načasovanie jednotlivých akcií. Že to bude skutočne drsné fackovanie, viete z rôznych videoukážok, avšak pribudla možnosť vypočúvania akýchsi bossov skupiniek nepriateľov. Ak si vyznačeného protivníka necháte na záver, môžete ho pritlačiť k stene a vydolovať z neho zaujímavé informácie o nadchádzajúcej úlohe. Zistíte napríklad, kde je alternatívny vchod do budovy a podobne. Batman strelné zbrane nepoužíva, nepriateľ áno, nebojí sa ani chladných zbraní. Všetko po starom.

Okrem tvrdých akčných pasáží sa samozrejme nezabudlo ani na precíznejšie likvidovanie nepriateľov tichým spôsobom. Mnohokrát to bude nutné pre cieľ misie, často sme si stealth prvky užívali i pomimo. Batman je k tomuto štýlu hrania perfektne napísaná postava a nemusíte sa obávať, že by tvorcovia hry úplne zdivočeli a dovolili nám len mlátiť sa. Batmobil však zrejme necháme zaparkovaný v garáži. Miesto toho sa pohráme s mačičkou: ovládať budeme i Catwoman, často ju budeme ťahať z nejednej šľamastyky, pretože náš pánko má na ňu slabosť. Aby to nebolo všetko, niektoré pasáže odohráme v jej kožúšku. Boje budú omnoho viac akrobatické a efektné, no to, že máme pod palcom nežné stvorenie neznamená menej bolestný výsledok pre nepriateľov. Zautomatizovaný bojový systém vyberá najvhodnejší úder z mnohých desiatok. Jackie Chan hadr. Do kože Catwoman sa budeme môcť prevteliť na vybraných miestach, avšak pokým dávate prednosť vypracovanému telu Batmana, nik vám v tom brániť nebude, no občasným epizódkam ženskej v latexe sa nevyhnete.

Tešíme sa, o tom žiadna debata, nebojíme sa o technické spracovanie, o nápady, ktorými nás vývojári prekvapia (znovu sa dočkáme výbušného gélu, plošinovkových pasáží...) a ani príbehu. Rozprávanie pomocou síce skromnejších, no dostatočne pútavých dialógov bez zbytočného balastu, má spád podobne ako hranie samotné. Dôležité ostane, aby hrateľnosť zbytočne nepoľavila a otvorené mesto nespravilo atmoféru zbytočne prázdnu, rozťahanú, nudnú. Tam by mohol byť pes zakopaný, jediná boliestka inak jednej z najočakávanejších hier tohto roku. Batman: Arkham City navštívi herné konzoly 21. októbra, PC verzia bude meškať a objaví sa až v priebehu novembra.