Načo ľudia. Stroje môžu zabíjať samy

Etické a právne otázky, ktoré prichádzajú s vývojom inteligentných zbraní, sa nevyriešili.

21. sep 2011 o 17:00 Tomáš Vasilko

BRATISLAVA. Sú to ďalšie fantázie spisovateľov science fiction, ktoré sa onedlho môžu stať realitou. Vo vojnách už nemusia bojovať ľudia. Nahradia ich stroje, ktoré budú samostatne konať.

Malé lietadlá bez pilota nie sú žiadnou novinkou. Americká armáda ich v Afganistane či v Pakistane používa už skoro desať rokov. Zatiaľ ich však riadi, niekedy aj z ďalekej Nevady či Arizony, človek.

Zelená plachta

Americká armáda (a nielen tá) začína čoraz viac experimentovať s autonómnymi lietadlami, ktoré dokážu letieť a vykonávať viaceré misie bez človeka. Denník Washington Post tento týždeň v článku priblížil jeden minuloročný test.

Na základni Fort Benning v Georgii lietali vo vzduchu 20 minút vo výške asi 300 metrov dve modelové lietadlá. Ich cieľom bolo nájsť oranžovú, zelenú a modrú plachtu. Lietadlá leteli samy, nik ich neriadil.

Jeden stroj mal počítač, ktorý analyzoval zábery kamery na trupe. Keď zbadal plachtu, poslal správu druhému stroju, ktorý preskúmal objekt.

Zatiaľ to nie je žiadny Terminátor, výskum inteligentných zbraní však napreduje čoraz rýchlejšie.

Kongres napríklad chce, aby tretina pozemných vozidiel do roku 2015 bola bez posádky. Má to výhody – stroje bez ľudí neriskujú smrť posádky, no stále môžu zabíjať.

Aké má vlastne výhody to, že lietadlo bude samo vykonávať misie? „Môžete si predstaviť prípady, keď máte vo vzduchu desať takýchto vecí. Niečo sa na zemi stane a nemáte čas, aby človek nariadil, čo majú robiť.

Musí to byť rýchlejšie,“ povedal Charles Pippin z Technického výskumného inštitútu v Georgii, ktorý vyvinul softvér na test.

Etické otázky

Stroje, ktoré v Pakistane naháňajú teroristov, by mohli fungovať aj na autonómnej báze. Samy by pomocou kamery a softvéru na rozoznanie tváre zistili, že ide o hľadaného človeka a zasiahli by.

Tu sa však dostávame k etickým otázkam, ktoré s nástupom automatických vojnových robotov prichádzajú. Dokážu sa vyhýbať civilistom?

Kto bude zodpovedný, ak sa kruto „pomýlia“? Mnohé organizácie upozorňujú, že hoci vývoj ide rýchlo dopredu, o právnych a etických otázkach, ako bude vyzerať vojna strojov, sa nehovorí.

Autonómne stroje a vozidlá však nemusia mať využitie len vo vojne. Americké firmy už vyvíjajú traktory, ktoré dokážu orať či siať bez traktoristu.