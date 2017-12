EÚ sa chce lepšie starať o chátrajúce lesy

Brusel 19. júla (TASR) - S cieľom lepšie chrániť európske lesy a zvyšovať povedomie o ich dôležitosti pre životné prostredie navrhla dnes Európska komisia spolu s Európskym parlamentom vytvoriť nový program FOREST FOCUS (voľne preložené "zaostrené na lesy").

Program by mal začať fungovať od 1. januára 2003 a až do konca roku 2008 by mal disponovať ročným rozpočtom 13 miliónov eúr. Bude hneď otvorený aj pre budúce členské krajiny vrátane Slovenska.

Až doteraz bola činnosť EÚ v starostlivosti o lesy zameraná len na dôsledky znečistenia ovzdušia a lesných požiarov. Podľa komisie je však potrebné rozšíriť ju aj na ďalšie oblasti. FOREST FOCUS sa preto zameria na dôsledky klimatických zmien na lesné ekosystémy, na doplnenie európskej politiky v oblasti biodiverzity či ochrany pôdy.

"Lesy pokrývajú viac ako tretinu povrchu EÚ a sú absolútne nevyhnutné pre náš život. Sú nielen zdrojom prírodných materiálov, ale tiež zásobárňou biodiverzity...Ochranou lesov chránime naše ekonomické príležitosti i prírodné bohatstvo," komentovala návrh komisárka EÚ pre životné prostredie Margot Wallströmová.

Lesy pokrývajú v EÚ vyše 130 miliónov hektárov, čo je asi 36 percent jej celkového povrchu. Ich stav však neustále zhoršuje. EÚ preto aj kandidátske krajiny opakovane vyzýva na lepšiu starostlivosť o lesy.

Návrh na vytvorenie programu FOREST FOCUS má formu nariadenia a komisia ho predloží na schválenie členským štátom EÚ.

