Krvavé hody v Mortal Kombat lákajú

20. sep 2011 o 15:40 Ján Kordoš

Vysoké hodnotenia si nový Mortal Kombat zaslúžil, úspešný bol aj u hráčov. Predajnosť projektu od NetherRealm Studios bola viac než dobrá - 3 milióny predaných kusov Mortal Kombtu robí z tejto hry zatiaľ najlepšie predávaný titul Warner Bros. Interactive Entertainment tohto roku. Krvavý masaker pohodlne prekonal aj ďalších svojich konkurentov v žánri bojových hier ako Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds, Super Street Fighter IV: Arcade Edition či Dead or Alive: Dimensions pre 3DS.

Celkovo deviaty diel v sérii sa objavil po troch rokoch od Mortal Kombat vs. DC Universe, v ktorom si to mohli známe postavičky rozdať s komixovými hrdinami. Jednou zo zaujímavostí je bonusový obsah, ktorý ponúkol za peniaze postavičku Freddyho Kruegera z Nočnej mory z Elm Street.

Zdroj: Gamespot