NHL 12 - hokejová republika

NHL 12 sa hra dobre. Vlastne veľmi dobre. Fajka zhasla, naučená fráza odznela, avšak jednoznačnú odpoveď na otázku, či sa skutočne oplatí vyhodiť niekoľko peňazí na pult obchodu a kúpiť si nový ročník, keď sa vám ešte teraz v mechanike ohrieva DVD / BR s

Tohtoročná hokejová sezóna nezačala zrovna najšťastnejšie, vlna mediálneho balastu musela však otráviť kdekoho. Ešte, že si môžeme aspoň mi hráči aspoň na chvíľu oddýchnuť a vybrať sa na virtuálne klziská trochu ponáhaňať puk. So sériou NHL od EA Sports to za hriech stojí už nejaký ten rok a radi si vyskúšame kolotoč desiatok zápasov, osláv pri góloch či tvrdých hitov na mantinel.

číslovkou 11, zrejme nedostanete. Žiaľ. Platí totiž známe pravidlo: tých noviniek nie je zas toľko, aby ste padli na zadok, avšak po dlhšom hraní by ste sa k predošlému dielu vracali len so sebazaprením. Samozrejme, niekto vám môže nahovoriť, že EA pridali XYZ super vylepšení s ešte viac super názvami, za ktoré si PR oddelenie zaslúži riadnu pusu na čelo, no v konečnom dôsledku budete vnímať len zlomok z nich a nie všetky vám musia šmakovať.

Začneme teda zľahka: hrá sa tu hokej, ktorého pravidlá sa nemenia, takže mávanie hokejkami pomocou analógovej páčky zostáva totožné a keď chcete vystreliť, treba to robiť analógom. Pre nováčika alebo hráča, ktorý je zvyknutý stlačiť A-čko, aby hráč vypálil, pôjde o bolestný pôrod, ale veď je tu viac ovládacích schém, no len s manuálnym ovládaním hokejky dokážete divy. To sme ale robili už minule, podobne si vychovávali vlastného hráča, behali po rôznych súťažiach alebo sa hrali na manažéra. To nám však nikdy dlho nevydržalo, hoc i tento mód sa dočkal vylepšení - ako napríklad to, že do zápasov môžete hráčom nasadiť staršie dresy, niektoré čísla v tímoch sú vyradené a podobne. Tradeovací systém by mal byť realistickejší a všetky tie srandy okolo taktiež, ak si však kupujete NHL-ko, zrejme sa v tabuľkách prechádzať veľmi nechcete, že áno...

Prvou novinkou, z ktorej sa vám roztrasú kolená, je možnosť tvorby hráča ženského pohlavia. Vývojári tak chcú k hre prilákať nežnejšie stvorenia. Dobre, sarkazmus bokom. Poteší možnosť zahrania si Winter Classic - zápasu pod holým neboj, ktorý síce vyzerá inak, ale hrá sa úplne rovnako, zmena je len čisto vizuálna. Nás nesmierne potešila prítomnosť herných legiend ako Ray Borque, Patrick Roa, Chris Chelios, Jeremy Roenick, Steve Yzerman, Mario Lemiux, Wayne Gretzky, Gordie Howe, ktorých míľniky budete prekonávať, môžete si za nich i zahrať a jednoducho z toho zaplesalo naše nostalgické srdiečko pamätajúce si časy masového zbierania hokejových kartičiek spred mnohých, premnohých rokov. Sú to proste legendy, ku ktorým úctu prejavujeme i virtuálne. Klobúk dolu.

S tým súvisí i mód Be a Legend, ktorý vás pasuje práve do úlohy legendy a musíte sa na ňu vypracovať, no rovnako na ňu môžete hodiť bobek a pokojne si vychutnávať celkovo 18 sezón v Be a Pro ponuke. Najprv sa musíte dostať do priazne trénera, stavanie na zápas už nie manuálne, závislé čisto na vašej energie, ale vás kouč sťahuje z ľadu, kedykoľvek naskočiť do zápasu nemôžete (nudné momenty, kedy len sledujete priebeh matchu a sedíte na striedačke je možné pretočiť na pasáž, kedy idete na ľad) a ujo tréner vás karhá i chváli. Niekedy nelogicky, strojovo, ale čert to vezmi, jednoducho sa musíte snažiť a hrať zodpovedne. Oceňuje sa i hra pre tím a bránenie, niekedy dostanete špeciálnu úlohu (prehrávate o gól, tak vás tréner pošle na plochu, aby ste to zmenili) a keď ju splníte, dostane sa vám otcovského potľapkania po pleci a skúseností navyše, ktoré si následne rozhádžete pri vylepšovaní desiatok schopností. Minutáž na ľadovej ploche závisí od vašich výkonov. Pekné, bude nás to baviť celých 12 mesiacov.

Omnoho dôležitejšie zmeny sú dve: fyzikálny engine a systém prihrávok. Fyzika puku je vynikajúca, odráža sa ako o dušu, poskakuje a už to nie je magnetka priťahovaná k hokejke hráča, ale si žije vlastným životom. Padá ohromné množstvo šťastných gólov - tak ako to je i v skutočnosti. Fyziku sa naučili už aj brankári, takže nejde o panákov večne stojacich na nohách, ale ich možno atakovať, taktiež oni dokážu robiť neplechu, no tu sa musíme posťažovať na rozhodcov, pretože niekedy sa pri strkanici pred bránkou stane, že nechtiac narazíte i do brankára, ktorému alarm vo virtuálnej kotrbe zrejme zapne mód simulovania juhoamerických futbalistov, takže sa bachne o ľadovú plochu ako vrece krumpiel. A vy dostanete dve trestné minúty.

Fyzika sa konečne poriadne prejavuje i na parametroch hráčov. Nie každý je Chára. a nie každý Višňovský. Dvaja obrancovia rôznych parametrov a predsa skvelí hráči. Je však jasné, že protivníka pritlačí k mantinelu už len Chárov smrtiaci dych, lež Višňovský bude vynikať hlavne v rýchlosti a umnej rozohrávke. Ak si teda s menším hráčom vyšliapnete na hromotĺka, komicky sa od neho odrazíte. Taktiež potešiteľné je, že nie každý hit či dotyk hráčov sa končí kotrmelcami a mnohé automaticky ustoja, len už nie sú tak stabilní, nemôžu viesť puk a podobne. Vynikajúco sa na to pozerá pri bránení pred bránkoviskom. Je síce pravdou, že niektoré zákroky a následné pády su ako z wrestlingu, no rozhodne hranie nie je arkádové, rýchlosť samotného diania na ploche sa znovu o čosi spomalila a celé to je taktickejšie, rozumnejšie, žiadne bezhlavé naháňanie sa za pukom.

Hráčom padajú z hláv prilby, strácajú hokejky (tie je možné zdvihnúť alebo si prísť po novú na striedačku), dokonca ich i lámu a potom s panákom môžete nacvičovať leda tak krasokorčuľovanie. Je to ohromne zábavné z mnohých dôvodov, no jednotlivé fázy situácií sa tak málokedy opakujú a vy si užívate pestrú hru. Uvedomíte si to i pri hraní za jedného hokejistu, kedy si uvedomíte i to, že korčuľovanie nie je beh a treba počítať i s istou zotrvačnosťou, hokejista vám nezmení smer pohybu okamžite. Trochu nás potom mrzí, že pri obetavých hodeniach sa do strely to vyzerá skôr ako šmarenie handrovej bábiky o zem, nie vždy zastavíte i hokejistu, ktorý vám prejde po hokejke a podobne a niekedy sú kolízie trochu nemotorné.

Prihrávky sa stali znovu o čosi prirodzenejšími a teda i zložitejšími na ovládanie. Už nestačí stlačiť čosi na gamepade a panák vám pošle milimetrovú prihrávku, že by i Lemiux s Gretzkym museli uznanlivo zložiť poklonu. Okrem toho, že dĺžkou stlačenia trigeru určujete silu prihrávky, musíte analógom nastaviť i jej smer a nezabudnite na to, že ak ste frajeri, mávate do toho hokejkou. Spočiatku budete teda istotne riadne šokovaní tým, že vami ovládaní hráči (ale napokon i vaši kolegovia i súperi) toho mnoho kazia. Ak hráte v móde Be a Pro budete musieť mnoho prihrávok smerovať s rozumom na správne miesto - v smere jeho pohybu, kde puk nemôže zasiahnuť protihráč a podobne. Chce to cvik, avšak následne môžete robiť skutočne lahodné kúsky, kedy vyhadzujete puky strategicky dopredu.

V prípade, že sa držíte staršieho modelu a chcete mať pod palcom všetkých hokejistov, po zadaní prihrávky sa okamžite prepne ovládanie na hokejistu, na ktorého smeruje puk. Nie až v čase, kedy ho preberá. Ono sa to môže zdať ako prehliadnuteľná úprava, avšak stačí vám zopár dotykov s pukom a zistíte, že tomu tak nebude. Spočiatku sa budete zamotávať a smerovať prihrávky "na päty", pretože pohyb hráča bude vo vašej mysli aplikovaný na prihrávajúceho a nie hráča, ktorému puk smerujete a už ho ovládate. Spravíte niekoľko nechcených ofsajdov, pošlete puk na súperovu hokejku alebo do miest, kde už nik nie je, no napokon tomuto systému na chuť istotne prídete. Dokážete nim posielať prihrávky na miesta, kam dokorčulujete sami a vytvárate tak situácie, ktoré v minulosti neboli možné. Chce to len trochu popustiť uzdu fantázii, premýšľať trochu a hlavne sa baviť hokejom. Nech zápas nevyzerá tak strojovo, ako mechanizmus založený a fungujúci na totožných a opakujúcich sa princípoch.

Technické spracovanie nespravilo žiadnu ohromujúci krok smerom vpred, avšak je otázne, či má zmysel sa niekam posúvať. Animácie pohybov sú príjemné, niekedy sa však hráči nezmyselne zaseknú. Trochu zamrzí pomerne vysoká doba nahrávania zápasov. Dianie na ľadovej ploche má správny šmrnc, diváci o sebe dávajú vedieť, komentátori majú frázy, ktoré vám po niekoľkých zápasoch začnú liezť krkom. Soundtrack je tentoraz takmer výhradne rockový, skladby sú počúvateľné. Máme tu znovu vysoký štandard, v podstate bez zmien, no nik ich nepotrebuje. Umelá inteligencia hráčov kladne prekvapí, snažia sa držať svoju pozíciu na ploche a vynikajú tak jednotlivé osobnosti, nie absencia obrany. Ovládanie menu je po niekoľkoročnom interface-i, ktorý je konečne vyladený, pomerne prirodzené, ale niekedy sa jednoducho uklikáte k smrti.

Nové NHL 12 sa vydarilo, je hráve, je zábavné, prináša zopár noviniek a zmien, ktoré si nezainteresovaný divák všimnúť nemusí, no hrateľnosť je odlišná. Netvrdíme vám, že do toho musíte okamžite ísť, pretože to je bomba - no ak 12ka lepšia ako 11ka je, k starému ročníku sa už dobrovoľne nevrátime. Nie je to bezkonkurenčný hit, ale tradične kvalitný hokej na najvyššej úrovni.