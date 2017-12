V USA silnie odpor voči prevzatiu T-Mobile USA koncernom AT&T

Medzi štátmi, ktoré s transakciou nesúhlasia, sú napríklad Kalifornia a New York.

18. sep 2011 o 19:34 TASR

WASHINGTON. Výhrady proti prevzatiu operátora T-Mobile USA telekomunikačným koncernom AT&T sa zvyšujú. Generálni prokurátori siedmich amerických štátov sa pripojili k žalobe ministerstva spravodlivosti, ktorou chce zablokovať transakciu v hodnote 39 miliárd USD (vyše 28 miliárd eur).

"Spoločne chceme ochrániť spotrebiteľov pred škodami, ktoré by im spôsobila plánovaná transakcia," uviedlo v piatok (16.9.) večer americké ministerstvo spravodlivosti.

Boja sa o konkurenciu

Ministerstvo podalo sťažnosť na federálnom súde vo Washingtone už koncom augusta. Tvrdí, že navrhovaná fúzia porušuje protimonopolný zákon, a preto od súdu požaduje, aby ju zablokoval. V podaní na súd sa uvádza, že ak by sa koncernu AT&T podarilo "eliminovať T-Mobile ako nezávislého konkurenta s nízkymi cenami, odstránil by z trhu dôležitú konkurenčnú silu". AT&T je na mobilnom trhu v USA dvojkou a T-Mobile USA štvorkou.

Regulačné orgány sa obávajú, že zlúčenie dvojky a štvorky na trhu povedie k zvyšovaniu cien a zhoršeniu kvality služieb. Koncern AT&T by sa stal absolútnym lídrom a zostali by mu už len dvaja konkurenti operujúci na celom území USA - Verizon a Sprint. Sprint tiež bojuje proti fúzii súdnou cestou a privítal krok generálnych prokurátorov.

AT&T poukazuje na to, že ostatné štáty nemajú žiadne námietky proti prevzatiu. Koncern požaduje, aby súd rýchlo rozhodol, ale tiež pokračuje v rokovaniach s regulátormi. "Naďalej máme záujem o riešenie, ktoré odstráni výhrady ministerstva spravodlivosti voči fúzii s T-Mobile," uvádza sa vo vyhlásení AT&T.

Nemci chcú predávať

Zlyhanie predaja by spôsobilo starosti aj nemeckému telekomunikačnému koncernu Deutsche Telekom, ktorý vlastní T-Mobile USA. Jeho americká divízia totiž nedokáže konkurovať väčším operátorom a koncern už nie je ochotný do nej investovať.

Veľmi nepríjemné by to bolo aj pre AT&T. Americký koncern sa totiž zaviazal, že v prípade zlyhania obchodu zaplatí T-Mobile 3 miliardy USD v hotovosti plus prisľúbil poskytnutie frekvenčného spektra v niektorých regiónoch a zníženie poplatkov za volanie do svojej siete. Celková hodnota kompenzačného balíka predstavuje až 7 miliárd USD, uviedol v auguste Deutsche Telekom.