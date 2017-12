Superbúrka zúri na hnedom trpaslíkovi

Obrovský hurikán sa krúti na hnedom trpaslíkovi neďaleko Zeme. Ale aj vedci, ktorí dali kvasinkám umelú DNA. Týždeň vo vede

19. sep 2011 o 14:52 Tomáš Prokopčák

Najväčšia známa búrka zúri na hnedom trpaslíkovi.(Zdroj: Jon Lomberg, University of Toronto)

Čo sme si všimli

Chceli by ste baktérie na kľúč? Špeciálne upravené mikroorganizmy, ktoré budú vykonávať presne to, čo do nich tvorcovia z laboratórií vložili?

Podobné úvahy zatiaľ patria do ríše fantastických románov, no už minulý rok sa tímu okolo Craiga Ventera podarilo do bunky vložiť syntetickú DNA.

Teraz sa čosi podobné podarilo tímu okolo Jefa Boekeho. Časť pozmeneného genetického kódu vložili do kvasiniek, ktoré sa bežne používajú pri pečení. +Čítajte viac na Guardiane

Dokonalá búrka leží asi 47 svetelných rokov od našej planéty. A nachádza sa v atmosfére hnedého trpaslíka, skorohviezdy, ktorá sa nedokázala stať slnkom.

Astronómovia tento objekt pozorovali pomocou ďalekohľadu v Čile a všimli si, že jeho jasnosť značne kolísa. Vedci si myslia, že dôvodom môže byť napríklad obrovský pohyb oblakov - čosi ako hurikán. +Čítajte viac na National Geographic

Schizofrénia nie je zlá len sama osebe. Nová štúdia naznačuje, že jej dôsledkom by mohol byť aj vznik epilepsie. Údajne sú pacienti so schizofréniou až šesťnásobne náchylnejší na rozvoj epilepsie.

Vedci si však nie sú istí dôvodom. Mohli by ním byť genetické či neurobiologické predispozície, ale aj prostredie, v ktorom pacienti žijú. +Čítajte viac na BBC

O čom sme písali

Nie je to práve originálny projekt, ale stále lepšie, ako nič. Aj tak by sa dala opísať vízia americkej NASA, ktorá hovorí o novej rakete a snahe dostať ľudí na asteroid či Mars. Americký úrad totiž predstavil nový systém SLS - raketu, ktorá by takúto cestu mohla zvládnuť.

Prvé skutočné vesmírne testy rakety sú naplánované na rok 2017. Otázne však je, či dovtedy tento projekt po všetkých škrtoch v NASA prežije. +Čítajte viac

Americkí vedci našli nový druh ryby, ktorý žil pred zhruba 400 miliónmi rokov. Veľký sladkovodný predátor nazvaný Laccognathus embryi obýval oblasť dnešnej Severnej Ameriky.

Z hľadiska vývoja života to bolo prechodné obdobie, keď sa už prvé ryby vydávali na súš. Táto sa však ešte cítila najlepšie vo vode. +Čítajte viac

Aká stará je matematika? A načo ju dnes človek potrebuje?

Aj na takéto otázky nám v našom pravidelnom nedeľnom rozhovore so šikovným slovenským vedcom odpovedal riaditeľ Matematického ústavu SAV Anatolij Dvurečenskij. +Čítajte viac a pozrite si video

