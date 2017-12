Pôvodný Max Payne bude mobilný

18. sep 2011 o 20:30 Ján Kordoš

Ak však patríte medzi tých, ktorých originál Max Payne trestuhodne minul a chceli by ste ochutnať tento významný pokrm v žánri akčných hier, bude vám to umožnené. Na mobilných telefónoch a zariadeniach. Rockstar totiž chystá na jeseň vydať mobilnú verziu pôvodnej hry, ktorá bude obsahovať takmer identické technické spracovanie, chýbať nebude ani spomalenie času bullet time, príbeh a úrovne budú totožné a jednoducho dnes, kedy už aj displej na mikrovlnke zvládne Tetris, si toto napínavé dobrodružstvo policajta v prestrojení vychutnáme i na mobiloch.

Temná zápletka (na drogách závislí feťáci zavraždia Maxovu manželku a malé dieťa) sa nebojí zájsť ani do organizovaného zločinu v New Yorku, nevyhneme sa brutálnym scénam. Žiadne Angry Birds. Tešíme sa a rozhodne by sme sa nebránili prerábkam iných projektov z hernej minulosti.

Zdroj: Gamespot