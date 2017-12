Syndicate mala byť akčná hra od začiatku, tvrdia jej tvorcovia

18. sep 2011 o 20:25 Ján Kordoš

Syndicate ako reboot klasickej PC značky od Bullfrogu sa totiž ponesie na vlne akčných hier z vlastného pohľadu, pričom v predlohe sme ovládali špeciálneho agenta, kde bola použitá izometrická kamera. Podobným smerom sa vydali viaceré značky a mnoho fanúšikov pôvodných hier je nespokojných nielen s výraznejšou mierou akcie, ktorá sa presadzuje na úkor náročnejšej taktiky či RPG prvkov.

Podobne bol na tom Fallout 3 a pozitívne ohlasy spočiatku nemalo ani Deus Ex: Human Revolution. Momentálne nie sú mnohí služobne starší hráči príliš nadšení z reštartu strategickej série XCOM. Ako však pripomína Neil McEwan zo Starbreeze (Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena, The Darkness), Syndicate bolo od prvého momentu vytváraná ako akčná hra z vlastného pohľadu.

Cieľom bolo preniesť originálnu atmosféru budúcnosti z pôvodnej hry bližšie k bojisku. Syndicate nebude podľa McEwana len ďalšou strieľačkou v rade, ktorá čoskoro zapadne prachom a neponúkne nič nové. Okrem rovnakých zbraní z predlohy sú jednotlivé úrovne inšpirované pôvodnými mapami a podobne.

Dizajnér hry Rickard Johansson zostal mierne rozčačovaný z negatívnych ohlasov a pre OXM povedal, že rozhodne nechce, aby ľudia prestali hračť staršie hry, no čas sa posunul a novinky musia reagovať na nové trendy. A treba si priznať, že i vývojári sa musia snažiť okrem splnených snov v podobe vytváranej hry i predať dostatočne veľký počet kópií hry. Že akčný žáner stále letí a patrí medzi obľúbené, dodávať istotne nemusíme.

