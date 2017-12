Nintendo predstavilo Expansion Slide Pad

18. sep 2011 o 20:20 Ján Kordoš

Pôjde o špeciálny pad, do ktorého po pripojení 3DS-ka pribudne majiteľom tejto prenosnej konzoly druhý analógový ovládač na prave strane. Výrazne sa tak otvoria možnosti ovládania, pôvodné 3DS totiž obsahuje neprakticky len jednu analógovú páčku. Predbežný dátum vydania pre japonský trh bol stanovený na 10. decembra, cena by sa mala pohybovať okolo 1,500 yenov, takže toto prídavné zariadenie, ktoré bude vyžadovať k napájaniu jednu alkalickú AAA batériu, by malo u nás byť dostupné za približne 20 Euro.

Japonská stránka Nintenda potvrdila niekoľko projektov, ktoré budú Nintendo Expansion Slide Pad podporovať. Pôjde o nasledovné tituly: Metal Gear Solid Snake Eater 3D, Kingdom Hearts 3D, Resident Evil: Revelations, Ace Combat 3D: Cross Rumble, Dynasty Warriors VS a Monster Hunter Tri G.

Zdroj: Gamespot