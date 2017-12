Ďalšie kultové hry pre Playstation Vita

18. sep 2011 o 20:00 Ján Kordoš

Príchody starších a úspešných herných hitov na nové systémy vítame s otvorenou náručou a radi si zaspomíname i na kompletných remakeoch, bez výraznejších zmien v technickom spracovaní, dôležitá je samotná hrateľnosť. Zvedaví sme hlavne na to, ako si budú oba staršie projekty viesť vo vylepšenom technickom spracovaní na handhelde Vita a privítali by sme viacero prerábok. So Super Mariom trávime na 3DS-ku určite viac času ako s inými novinkami.

Zdroj: Shacknews