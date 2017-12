Dajte si pozor! Niekto niekde číta vašu elektronickú poštu

5. jún 2001 o 10:15 TASR

Brusel 5. júna (TASR) Európskym poslancom trvalo 12 mesiacov, kým to našli a teraz, ako tvrdia, to objavili. Neviete o čo ide? O globálnu odpočúvaciu sieť nazývanú Echelon, za pomoci ktorej by sa mohla čítať vaša elektronická pošta. Poslanci, ktorí vytvorili výbor, aby našli dôkaz o sieti Echelon, sú presvedčení, že radoví ľudia a spoločnosti v Európskej únii sú pravidelne sledované a preto radia ľuďom, aby kódovali všetky svoje správy, čím sa vyhnú zvedavým očiam.

"Máme dôkaz nado všetky dôvodné pochybnosti, že sa to deje," uviedol člen výboru Gerhard Schmid pri zverejnení správy pre Európsky parlament (EP) minulý týždeň v Bruseli. Konkrétny a rýchly dôkaz, ako je to s aktivitou Echelonu, je ťažké docieliť. Avšak keď s tým poslanci začali, nikdy neočakávali, že získajú oficiálne potvrdenie o systéme, ktorého existenciu nepriznávajú vlády, ktorých sa to týkalo.

Výbor EÚ bol založený približne pred rokom po tom, čo sa objavili správy, že Echelon - pôvodne systém určený na boj proti organizovanému zločinu a kontrašpionážnym útokom - využívali aj americké spoločnosti, aby sledovali každodenné súkromné a obchodné telefonické hovory a elektronickú poštu. Systém pochádza z obdobia druhej svetovej vojny a bol považovaný za dôležitý pre západnú vojenskú rozviedku počas rokov studenej vojny. Podľa parlamentnej správy, ktorá je založená iba na vedľajších dôkazoch, spravodajské organizácie v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Kanade, Austrálii a Novom Zélande sa navzájom dohodli na založení celosvetovej odpočúvacej sieti vo veľkom meradle. Washington však už poprel, že by používal zariadenia na teritóriu členského štátu EÚ Veľkej Británie na uskutočňovanie špionážnej aktivity.

Američania neboli ani v minulosti ústretoví vyložiť všetky karty o Echelone na stôl. Iba pred niekoľkými týždňami sa delegácia EP, ktorá odišla do USA na vyšetrujúcu misiu s cieľom preveriť pozadie okolo kontroverzného odpočúvacieho systému, stretla s nevšímavosťou americkej vlády a predstaviteľov tajnej služby, hoci bola táto návšteva dohodnutá dlho vopred. Schmid uviedol, že správa nezachádza tak ďaleko, aby sa v nej tvrdilo, že USA sleduje ľudí kvôli prospechu svojho domáceho priemyslu, avšak poradil všetkým v EÚ sídliacim spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú medzinárodnými transakciami, aby kódovali svoju elektronickú poštu, telefonické hovory a faxové správy. Správa európskych poslancov neobsahuje žiadne ďalšie odporúčania.

Uprostred všeobecného mlčania v Severnej Amerike o obvineniach v súvislosti s Echelonom ozval sa minulý rok hlas jedného muža. Bývalý šéf americkej ústrednej spravodajskej služby (CIA) James Woolsey sa dôverne zveril istému denníku, že americké spoločnosti boli viac či menej donútené špehovať svojich konkurentov za hranicami, "keďže európske firmy sú viac úplatkárske ako americké a neustále sa pokúšajú získať lukratívne kontrakty aj ponúkaním úplatkov."