IPhone 5 od Applu má prísť na trh v polovici októbra

France Telecom a O2 hovoria o termíne uvedenia smartfónu na trh. O jeho vlastnostiach sa vie zatiaľ len málo.

16. sep 2011 o 21:00 Adam Valček

BRATISLAVA, PARÍŽ. Šéf France Telecom Stephane Richard prezradil, že predaj piatej generácie smartfónov iPhone od firmy Apple by sa mohol začať o necelý mesiac.

„Pokiaľ máme veriť tomu, čo nám povedali, iPhone 5 vstúpi na trh 15. októbra,“ povedal. Doteraz sa objavili len informácie, že by sa mal objaviť na pultoch na jeseň.

Portál iDnes.cz informoval, že operátori na zákazníckej linke britskej spoločnosti O2 hovorili niektorým zákazníkom o 21. októbri ako o dátume začiatku predaja nového smartfónu. Predchádzajúce generácie iPhonu sa však začali na francúzskom a britskom trhu predávať v ten istý deň.

IDnes.cz preto špekuluje, či nejde o dva rôzne dátumy. 15. októbra by tak mohol Apple telefón predstaviť a 21. októbra by ho uviedol do predaja. Apple totiž doteraz nový telefón nepredstavil.

O smartfóne sa preto vie len málo. Portál ihned.cz pripomenul, že o dizajne a výbave nového zariadenia sa objavujú rozporuplné informácie.

Niektoré hovoria, že by mala mať piata generácia iPhonu rovnaký dizajn ako tá predchádzajúca (na snímke je iPhone 4), iné zdroje zas informujú, že výrobcovia príslušenstva sa pripravujú na zariadenie s úplne inými vlastnosťami.

Slovenský Orange, ktorý patrí do skupiny France Telecom, včera uvedenie iPhonu 5 na náš trh nekomentoval. T-Mobile informoval, že má záujem piatu generáciu uviesť na náš trh. „Presný termín zatiaľ nebol špecifikovaný,“ povedal hovorca operátora Andrej Gargulák.