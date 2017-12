Yahoo! je na predaj aj bez nového šéfa

O starnúcu firmu majú záujem investori zo Silver Lake. Chcú ju oživiť a predať.

16. sep 2011 o 21:00 Jozef Tvardzík

SUNNYVALE, BRATISLAVA. Týždeň po tom, ako internetová spoločnosť Yahoo! odvolala svoju šéfku Carol Bartzovú, je na predaj. Informovala o tom televízia Bloomberg.

Veterán vyhľadávania na internete a mailových schránok hrdzavie. Na rýchlosť technologických firiem na čele s Googlom už nestačí.

Skúsení investori

O firmu z Kalifornie má údajne záujem investičná skupina Silver Lake. S Yahoo! už mala začať rokovať.

Jej plánom je odpredať aktíva spoločnosti v Ázii, následne sa zamerať na biznis jadro spoločnosti v USA. V konečnej fáze chce nájsť nového vhodného kupca.

Investičná skupina, ktorá má aktíva vo výške 14 miliárd dolárov, nie je na poli investícií do technologických firiem žiadnym nováčikom.

V novembri 2009 kúpila s menšími investormi od eBay internetového komunikátora Skype za dve miliardy dolárov. V máji tohto roka ho predala Microsoftu za 8,5 miliardy dolárov.

Pomalý veterán

Yahoo! doplatil na to, že nedokázal reagovať na nové trendy. „Nepodarilo sa mu prispôsobiť zmenám na internete – hlavne zmenám vyvolaným existenciou sociálnych sietí a médií,“ píše Daniel Dočekal zo serveru lupa.cz.

Vo vedení navyše vládnu nezhody. Príkladom je odchod Bartzovej, ktorá dostala výpoveď mobilom. Na webe sa objavili vtipy, podľa ktorých až teraz firma zvládla mobilné technológie – Bartzová totiž na výpoveď reagovala z iPadu.

Tri roky pod jej vedením si firma nedokázala nájsť smerovanie a vízie do budúcnosti. Hoci na začiatku Bartzová sľubovala radikálne zmeny, firma neprišla prakticky so žiadnymi silnými inováciami, ktoré by ju odlišovali od konkurencie. Nepomohla ani spolupráca s Microsoftom a spustenie nového vyhľadávača Bing.com.

Na čele firmy stále chýba vizionár. Po ostrej kritike akcionára Daniela Loeba, ktorý vlastní päťpercentný podiel, sa otriasajú stoličky aj pod ďalšími členmi vedenia. Na konferencii Delivering Alpha Loeb spoločnosti vyčítal úbohú koordináciu.