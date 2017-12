NASA našla dvojitý západ Slnka

Dvesto svetelných rokov od Zeme objavil teleskop Kepler svet s dvomi slnkami.

16. sep 2011 o 15:55 Tomáš Prokopčák

Fakty Kepler 16b Veľká asi ako Saturn. Hviezdy obehne za 229 dní. Je chladná, pravdepodobne zložená z plynov a skál. Objavili ju tranzitnou metódou, prešla z nášho pohľadu popred hviezdy.

BRATISLAVA. Keby ste sa na tom mieste pozerali na oblohu, uvideli by ste zvláštny úkaz. Okolo seba by krúžili dve čudesné slnká, žltý a červený trpaslík.

Občas by ten väčší schoval menšieho červenkastého kolegu, inokedy by popred žltú guľu prešlo drobnejšie teleso. No o čosi ďalej sa ukrýva ešte jeden kozmický objekt, planéta veľká zhruba ako Saturn.

Keby ste sa na takejto planéte mohli vôbec postaviť, možno by ste uvideli exotické západy hviezd podobné niektorému z vedecko-fantastických filmov. Výhľad ani prostredie by ste si však príliš neužili.

Kepler 16b, prvá potvrdená planéta s dvomi hviezdami je totiž pre ľudí príliš chladná.

Lepšie šance pre život

Pred dvomi rokmi poslal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) do kozmu svoju misiu Kepler. Planetárny stopár teraz asi dvesto svetelných rokov od Zeme objavil exoplanétu, ktorá krúži v binárnom hviezdnom systéme. Naša galaxia je plná dvojhviezd.

Vedci dokonca predpokladajú, že binárne systémy sú v Mliečnej ceste rozšírené viac ako naša slnečná sústava, teda systémy s jednou hviezdou.

„Tento objav potvrdil existenciu novej triedy planetárnych systémov, ktoré by mohli ukrývať život,“ hovorí vo vyhlásení NASA William Borucki, šéfvýskumník misie Kepler.

„Keďže väčšina hviezd v našej galaxii je súčasťou binárneho systému, znamená to, že možnosti pre život sú oveľa širšie, ako keby sa planéty utvárali len okolo osamelých hviezd.“

Na novoobjavenej planéte však život takmer určite nie je. Kepler 16b sa nachádza mimo obývateľnej zóny a teplota na jeho povrchu kolíše medzi -73 až -100 stupňov Celzia.

Ide tiež zrejme o plynného obra s pevným jadrom a ak by sa na planéte aj nachádzala voda, pravdepodobne by zmrzla. A to aj napriek tomu, že táto exoplanéta leží pri svojich hviezdach bližšie ako Zem pri Slnku. Má však chladnejšie hviezdy.

Vhodnejší kandidát

Dnes poznáme takmer sedemsto planét, ktoré krúžia okolo vzdialených hviezd.

Len nedávno astronómovia zverejnili objav asi päťdesiatky nových svetov, z ktorých sa jeden nachádza aj na okraji obývateľnej zóny.

Na exoplanéte HD85512b by na rozdiel od objektu Kepler 16b mohla tiecť voda. Existenciu mimozemského života to však ešte nemusí znamenať.