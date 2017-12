Opatrenia rezortu vnútra pomohli, 112-ku ľudia zneužívajú menej

Tiesňovú linku 112 ľudia zneužívajú menej, len v priebehu letných prázdnin počet falošných volaní klesol až o desiatky percent.

16. sep 2011 o 11:54 SITA

BRATISLAVA 16. septembra (SITA) – Na dnešnej tlačovej besede to vyhlásil štátny tajomník ministerstva vnútra Maroš Žilinka. Rezort vnútra s účinnosťou od 7. júla zaviedol opatrenie, ktoré malo počet falošných hovorov znížiť. Pri volaní na tiesňové číslo 112 si po novom volajúci vypočuje najskôr oznam, ktorý ho upozorní, že ak ide o neoprávnené volanie, je to nežiaduce a môže skončiť s pokutou do 1 659 eur. Oznam trvá osem sekúnd a po ňom preberie telefonát operátor. Ministerstvo vnútra si od opatrenia sľubovalo pokles falošných volaní o desiatky percent, ale aj celkový pokles telefonátov na tiesňovú linku.

Ako Žilinka informoval, počas letných prázdnin, keď si najmä deti krátia čas bezdôvodným volaním, ministerstvo robilo analýzu a počet hovorov monitorovalo. „Z údajov za tieto dva mesiace, ale predovšetkým z posledných štyroch týždňov, pokiaľ ide o volania z mobilov bez SIM karty, došlo k poklesu o 61 až 64,5 percenta,“ hovorí Žilinka na margo tzv. neidentifikovaných volaní. Ako tajomník zdôraznil, došlo aj k celkovému poklesu počtu volaní na číslo 112 o 33 až 34 percent. „Došlo k poklesu falošných volaní na linku o 44 percent,“ dodal Žilinka s tým, že tieto čísla ho oprávňujú konštatovať, že sledovaný cieľ sa v zásade podarilo splniť.

Rezort vnútra uvažuje aj o ďalších opatreniach, ktoré by v budúcnosti zneužívanie 112 zamedzili. „Jedno z možných riešení, nad ktorým uvažujeme z dôvodu generálnej prevencie, nie represie, je zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti za úmyselné zneužívanie čísla 112,“ uzavrel tajomník s tým, že na ministerstve sa inšpirovali napríklad Nemeckom či susedným Rakúskom, kde podobné opatrenia platia.