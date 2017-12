Obedná pauza: vesmírne dobrodružstvo

Nuž, hrdina hry Once in Space nemá čas na takúto zábavu, musí sa sústrediť na dôležitú misiu: pozbierať všetky hviezdičky. Aby to nemal príliš jednoduché, danú hviezdu vie ukoristiť iba vtedy, ak príťažlivá sila pôsobí naňho rovnakým smerom, aký ukazuje šípka na hviezde. Tento smer sa mení na červených rohoch plošiniek...

Ovládanie:

Šípky.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.