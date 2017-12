NASA predstavila raketu na Mars

Amerika zverejnila projekt vesmírnej rakety budúcnosti. Mala by človeka dopraviť na asteroid aj na Mars.

15. sep 2011 o 17:00 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Bude to najsilnejšia nosná raketa, akú ľudstvo postavilo. A ak sa plány amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) podaria, bude to aj raketa, ktorá raz môže dostať človeka nielen na blízky asteroid, ale aj na Mars.

V stredu NASA zverejnila plány na vesmírny systém, ktorý má nahradiť raketoplány. Budú to rakety výkonnejšie ako nosiče Saturn V, ktoré dopravili astronautov na Mesiac. Úrad odhaduje, že prvý štart by program SLS za 18 miliárd dolárov mohol absolvovať do konca roku 2017.

Po júlovom konci americkej flotily raketoplánov prišla krajina o schopnosť vyslať ľudí do vesmíru. Lety na nízku obežnú dráhu chce napriek tomu nechať na súkromné spoločnosti a Rusov.

Jej nový vesmírny štartovací systém by mal na orbitu vynášať veľké náklady a spolu s vesmírnou loďou Orion aj ľudí na budúce misie do vzdialenejšieho kozmu.

„Kým ja som bol hrdý, že môžeme letieť na raketopláne, zajtrajší objavitelia budú snívať o prechádzke na Marse,“ hovorí vo vyhlásení šéf NASA Charles Bolden, sám bývalý astronaut. „Prezident Obama nás vyzval, aby sme neváhali a snívali. A to je presne to, čo v NASA robíme.“

Americký prezident vyzval NASA, aby do polovice 20. rokov dostala človeka na asteroid. Využije sa pri tom technológia z bývalých raketoplánov a zo zrušeného programu Constellation. Vesmírna loď Orion bola jeho súčasťou.