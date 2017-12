Facebook odloží vstup na burzu až na koniec budúceho roka

Americká internetová firma Facebook odloží plánovaný vstup na burzu až na koniec budúceho roka. Zamestnanci sa tak budú môcť sústrediť na vývoj produktov najpopulárnejšej sociálnej siete. Informoval o tom denník Financial Times (FT).

15. sep 2011 o 18:09 SITA

NEW YORK 15. septembra (SITA, Reuters) -

Facebook má vstúpiť na burzu koncom budúceho roku, čo je neskôr, než pôvodne plánoval, uvádzajú noviny s odvolaním sa na zdroj blízky k spoločnosti. Očakáva sa, že ak sa vstup na burzu zrealizuje, pôjde o jednu z najväčších primárnych emisii akcií

(IPO) v histórii. Noviny uviedli, že šéf spoločnosti Mark Zuckerberg chce odložiť IPO až na september alebo koniec roku 2012. Rozhodnutie nesúvisí so situáciou na trhoch, uviedli

Firma Facebook v prvom polroku tohto roka zdvojnásobila svoje tržby na sumu 1,6 mld. USD. Pre agentúru Reuters to povedal zdroj oboznámený s finančnou situáciou firmy. Tento výsledok poukazuje na príťažlivosť Facebooku pre zadávateľov reklamy, hoci firma musí zápasiť s intenzívnejšou konkurenciou zo strany spoločností, ako je Google Inc. Čistý zisk firmy Facebook za január až jún 2011 bol v objeme takmer 500 mil. USD. Uviedol to zdroj, ktorý si neželal zverejniť svoje meno, pretože Facebook je súkromne vlastnenou firmou a nezverejňuje svoje hospodárske výsledky. Hodnota Facebooku podľa investorov vzrástla na zhruba 80 mld. USD.