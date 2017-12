Buďte opatrní pri pripájaní na verejnú WI-FI sieť

Na svete sú desiatky miliónov spoplatnených alebo bezplatných WI-FI hotpostov. Či už je dôvodom cesty práca alebo dovolenka, mnohí využívajú WI-FI všade, kde sa dá pripojiť. Letiská často ponúkajú bezdrôtové pripojenia zadarmo.

16. sep 2011 o 19:00 TASR

Podľa zistení prieskumu v rámci globálenho výskumného projektu spoločnosti ESET vykonaného v mesiacoch apríl máj 2011 sa väčšina používateľov internetu na Slovensku pripája aj prenosnými zariadeniami pričom najpopulárnejší je notebook 60 %, následujú smartfóny s 19 % používateľov, netbook 18 % a tablety 1 %.

Niekto lieta často, pre iných je to rutina. Často sa na letiskách pripájajú na verejné WI-FI. Pripoja sa a posielajú maily, čo však používateľ nemusí vedieť je to, že jeho logovacie údaje a prenos dát môže niekto sledovať po ceste na bezdrôtovej sieti a bez toho, aby to niekto zistil. Potom už pre "narušiteľa " nie je problém robiť si prakticky čo chce.

Branislav Ondrášik zo spoločnosti ESET preto radí:"Vždy, keď si pozeráte na verejnej bezdrôtovej sieti výpis z banky, nakupujete alebo čítate elektronickú správu, počítač posiela informácie po sieti a na to sa kyberkriminálnici sústreďia. Preto sa pripájajte na bankové siete iba ak sú zabezpečené - teda začínajú s "https". Zároveň vždy majte na pamäti, že rýchlosť pri pripájaní sa na verejné WI-FI nie je všetko, buďte pozorní a všímajte si aj drobnosti."