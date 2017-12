Dungeons - poklad v podzemí

S veľkou pravdepodobnosťou máte i vy v zálohe nejednu staršiu hru, ktorú si aj dnes po spustení užívate napriek zastaralému technickému spracovaniu.

14. sep 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Nebudeme tu tentoraz roniť nostalgické slzy nad kultovými hrami, ktoré poznajú všetci. Dungeon Keeper od Bullfrogu - a dokonca zabudneme i na druhý diel, pri zatvorených očiach i super tuhý datadisk k jednotke s podtitulom Deeper Dungeons takou veríme pre väčšinu z vás je. Hoci na prvý pohľad vyzerajú oba tituly (Dungeon Keeper a dnes recenzované Dungeons) rovnako, vo vnútri ukrýva rozdiel medzi nimi dobre známu pravdu: v jednoduchosti je sila.

Porovnávaniu s Dungeon Keeperom sa vyhnúť nedá, ani vývojári z nemeckého RealmForge nepopierajú, kde sa vzali inšpiráciu pre svoje virtuálne dietko. Obe hry sú strategické, odohrávajú sa v reálnom čase a stali ste sa v nich temným pánom, ktorý panuje v podzemí. Tu ukrýva svoje poklady, mazná sa so svojimi potvorkami a od rozosievania zloby a skazy sa ho pokúšajú odhovoriť hrdinovia. V Dungeons stojíte na opačnej strany barikády a užívate si chvíle, kedy ste na tej "zlej strane". Ako hrdinovia sme v mnohých RPG behali do kobiek, aby sme ukázali všemožnej hávedi, že si život nezaslúžia a hľadali zlato v každom rohu. Tentoraz je to naopak, stávate sa pánmi podzemia, kam bránami neustále prichádzajú namyslení a vyfintení hrdinovia, ktorí si myslia, že môžu kradnúť vaše poctivo nahrabané poklady.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

A presne tu nastáva zásadný odklon od taktne zamlčiavanej predlohy. Tam, kde Dungeon Keeper vsadil na jednoduché a okamžite pochopiteľné herné prvky, nechal hráča skúmať a hlavne baviť sa, núti Dungeons bezohľadne postupovať podľa toho, ako si to zmysleli vývojári. V podstate sme ani nemali mnoho príležitostí, kedy by sme sa kochali našim podzemným kráľovstvom a užívali si pocit z rozrastajúceho sa impéria, z ktorého noha hrdinu v naleštenej zbroji nevystúpi. A aj tí impovia sú takí bez chuti.

Ani v Dungeons neovládame svoje vojsko zložené z rôznej hávede priamo, staráme sa o veci okolo. Dungeon Keeper nás naučil hĺbiť chodbičky, vytvárať miestnosti a svojich pekelníkov sme mohli maximálne uchopiť a hodiť na iné miesto v našom dungeone. Ak bol blízko nepriateľ, tak sa mastili, pričom naši roztomilí miláčikovia (rohatého démona sme mali radi, no masochistické žienky v latexe taktiež neboli na zahodenie) levelovali a my sme ďalej rozhadzovali pasce, pasovali sa i s inými pánmi podzemia, ktorí nedokázali pochopiť, že ten najväčší zloduch predsa môže byť len jeden. V RealmForge si povedali, že dnes by zrejme tento primitívny koncept neuspel (a veľmi sa mýlia) a celé to tak trochu skomplikovali. Žiaľ, hrateľnosti to rozhodne nepomohlo.

Ponecháme stranou príbeh - ide o nadvládu nad celým krajom. Humorných scén síce niekoľko nájdete, avšak základ je položený skôr v textoch pred misiami či samotnými príbehovými vsuvkami, ktoré na rozdiel od iných fantasy titulov oslavujú zlo ako to správne. Občas sa pousmejete, no väčšinu vtipných textov budete prehliadať, prípadne vám bude humor pripadať ako zbytočne silený. Hneď prvou a pomerne veľkou zmenou je fakt, že nad svojim podzemným kráľovstvom nedržíte kontrolnú ruku len z pohľadu "boha" (hĺbenie chodieb, kupovanie a umiestňovanie nových predmetov), ale zároveň ovládate samotnú postavu pekelníka, vášho alter ega ako v akčnom RPG. Využívate ho pri rôznych úlohách, ale hlavne pri boji s nepriateľmi. Síce nemáte žiadny inventár s výbavou, zbierate skúsenosti, otvárate si nové kúzla, vylepšujete parametre postavy.

Samotné budovanie v podstate v Dungeons nenájdete. Jednotlivé potvorky privolávate tak, že najprv dostanete pod svoj vplyv dieru, z ktorej k vám prúdia, postavíte pentagram, kde sa pravidelne po zlikvidovaní za určitý čas znovu narodia a je to. Pendlujú len v blízkosti pentagramov (portálov, odkiaľ sa respawnujú), ktoré rozširujú vaše územie, pričom ste limitovaní ich počtom a silnejšie potvorky zaberú "viac miesta". Nepotrebujete sa starať o ich plácu či plný žalúdok. Je možné ich za peniaze vylepšovať. Ak sa otvoria brány do vášho dungeonu, začnú doň prúdiť hrdinovia v pravidelných časových intervaloch - je len škoda, že sa nám bránu nepodarilo na čas zatvoriť, užívali by sme si podzemné kráľovstvo viac. No netreba hneď fňukať, zemský červ si práve prišiel po zlato.

Každý ľudský hrdina, panák to bez bázne a hany, si s vami nechce dať čaj o piatej, lež vybrakovať vaše pokladnice. A hŕby zlata sami pekne manuálne umiestnite sem a tam, aby bolo na očiach. Nech hrdina vidí, že má cenu blúdiť v podzemí. Keď si trochu namastí vrecká, stúpne mu životná energia alebo si ju nazvite radosť z nahrabaného. Svoje podzemné kráľovstvo ďalej musíte vybaviť bizarnými a pekelnými predmetmi typu lebky, hnáty, satanistické ornamenty, alchymistické stoly a ďalšie veci - je ich vyše 300 a svoje doupe si zdobíte podľa svojho zvráteného gusta. Každá vecička stojí nejakú životnú energiu a tú získate tak, že klofnete hrdinu, vezmete ho do väzenia - to najprv postavíte - kde mu postupne nadobudnutá energia hrabaním zlata klesá, až po čase hrdina zomrie. Ostane po ňom roztomilá kostrička a vy máte nové miesto, kam zavriete ďalšieho odvážlivca. Životnú energiu potrebujete ako surovinu ku kupovaniu spomínaných predmetov, ktoré zas dvíhajú prestíž vášho dungeonu a čím je tá vyššia, chodia k vám lepší pánkovia i potvorky, ktoré môžete využívať. Kruh sa uzatvára - kde niet zlato, niet hrdinov, ktorí by sa u vás začali radovať ako poľahky prišli k bohatstvu. Preto nie je vhodné hrdinov okamžite zlikvidovať, ale ich radšej nechajte sa trochu v podzemí poprechádzať, nech sú plný životnej energie, ktorú z nich následne vysajete.

Lenže je tu jedno obrovské lenže: v podstate to ako celok nie je vôbec zábavné, pretože budovacia časť zabezpečujúca rast vášho impéria je nesmierne plytká a v podstate si pripadáte ako v stavacej časti The Sims. A značne nudnej. Čakáte, kým vás navštívi hrdina, pohrabe sa v truhliciach, niečo dá do vačku, vaše potvorky sú spočiatku slabučké, takže ho ani za uškom poriadne nedokážu poškrabkať a mláteniu odvážlivcov vstupujúcich do podzemia sa musíte venovať vy. Je to unavujúce. Akoby sa vývojri nevedeli rozhodnúť, kam Dungeons nasmerovať a v konečnom dôsledku nemáme pred sebou ani stratégiu, ani RPG. Hrabanie nových chodbičiek je pomalé, v podstate tvoríte len bludisko, zlato vám pribúda na konto pomerne pomaly, celý rozjazd je unavujúci a uspávajúci.

Technické spracovanie sa drží jemne nad priemerom. Po grafickej stránke nám prišlo prostredie síce plné detailov, dokonca je možné sa presunúť priamo do kože arcizloducha a ovládať ako akčnú hru, no kamera je ak nie opitá, tak miestami retardovaná až hrôza. Pestrofarebná mozaika nám k pekelným dungeonom vôbec nesadla a celé to prostredie nám prišlo až príliš svetlé, veselé a hlavne na to, že sa hra odohráva v podzemí, sú chodby široké, priestranné. Ozvučenie vnímať nebudete, tých niekoľko výkrikov a samplov vám ale napovie, že reproduktory zapnuté máte. Žiadne muhaha ako v Dungeon Keeper. Umelá inteligencia toho veľa nevie, ale keďže máte všetko stíhať, ani sa nečudujeme, že hrdinovia mnoho rozumu nepobrali. Kampaň je obrovská, plná dungeonov, máte tu i mapy, takže desiatky hodín sa v podzemí kutrať budete.

Potenciál Dungeons rozhodne malo, avšak atraktívnosť prostredia nie vždy stačí. Ak by hra len okato okopírovala herné prvky Dungeon Keepera, síce by sme jej to vyhadzovali na oči, no pri hraní sa bavili. Potešila nás česká lokalizácia na kvalitnej úrovni od Comgadu, zaplakali sme nad padaním do Windowsu. Dungeons sa totiž tvári jednu chvíľu komplikovane a v druhú plytko. Novinky v hrateľnosti príliš zábave nepomohli, čo považujeme za najväčší neduh celej hry.