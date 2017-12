Intel mieri na tablety a smartfóny

Bolo len otázkou času, kedy Intel predstaví svoju platformu pre tablety a smartfóny. Svoju doterajšiu x86 architektúru neopustí, ponúkne ale energeticky nenáročné riešenia s plnou podporou operačných systémov Windows 8 a Android.

14. sep 2011





Intel sa už niekoľko rokov nezameriava len na klasické počítače a notebooky, ale ponúka produkty aj pre rôzne nízkoenergetické zariadenia, určené pre medicínsky segment, zábavu či bezpečnosť. Architektúru Atom tak netreba spájať len s netbookmi. Tu je síce najviac viditeľná, ale rozhodne to nie je jej jediné pôsobisko.



Tak rôzni výrobcovia predstavili niekoľko zariadení, kde by sme Intel Atom neočakávali. Kombinácia kompaktných rozmerov, systému Android a Intel hardvéru tak nebude po novom vôbec ojedinelá.









Spojenie procesora Intel Atom a systému Android si našlo cestu aj k čisto

profesionálnemu riešeniu. Tablet Cisco Cius je doplnený o dokovaciu stanicu

(vyzerá s ňou ako klasický telefón) a podporuje množstvo technológií vrátane

Cisco TelePresence (s videom vo vysokom rozlíšení).

Atom a tablety

Spolupráca spoločnosti Intel a Google prinesie optimalizáciu systému Android nielen na klasické počítače, ale hlavne na tablety a smartfóny. Dostupné už sú predprodukčné vzorky tabletov, zhodne vybavené 45 nm procesorom Intel Atom Z670.



Ide o jednojadrový model vybavený technológiou HyperThreading, vďaka ktorej zvládne spracovať súčasne dve vlákna. Pracovná frekvencia 1,5 GHz by mala stačiť aj pre náročnejšie aplikácie, podpora operačnej pamäti do 2 GB umožní bezproblémové použitie aj operačného systému Windows 7.



Grafická časť si poradí s videom vo vysokom rozlíšení, otázkou ale zostáva výkon v hrách. Jadro je licencované PowerVR SGX so štyrmi unifikovanými jednotkami, pracujúcimi na frekvencii 400 MHz. Výkonnostné testy zatiaľ dostupné nie sú, celkový pocit z ovládania tabletu s Android 3.2 bol ale plne zrovnateľný s aktuálnymi top modelmi založenými na architektúre ARM.

Prvý oficiálne predstavený tablet s hardvérom od spoločnosti Intel a operačným

systémom Android. Prevedením neoslní, zaujímavý ale nesporne je.

Intel smartfón je realitou

Spolu s tabletmi predstavil Intel aj reálne fungujúci prototyp smartfónu s procesorom Intel Atom. Konkrétne je tu použité nové SoC, vyrobené 32 nm technológiou. Nesie kódové označenie Medfield a prvé prístroje by mali byť dostupné približne v polovici budúceho roku.



Okrem možnej licencie GPU časti od PowerVR zatiaľ nie sú známe ďalšie podrobnosti, v čase príchodu na trh ale budú dostupné konkurenčné riešenia novej generácie. Stále je tu množstvo nejasností a okrem už spomínaného výkonu to bude energetická náročnosť, ktorá možno rozhodne o úspechu.



S veľkou pravdepodobnosťou sa pri uvedení na trh použije novšia generácia SoC, vyrobená 22 nm technológiou. Tá by mala zaručiť ešte lepšie prevádzkové vlastnosti, prilákať výrobcov a zabezpečiť tak Intelu technologické prvenstvo aj v tomto segmente.