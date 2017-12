Kultové Syndicate oficiálne ožíva

Nový Syndicate však bude na rozdiel od svojej originálnej predlohy viac inklinovať k akčnej zložke a na dianie futuristického sveta sa budeme pozerať z vlastného pohľadu. Táto FPS-ka sa objaví na trhu začiatkom budúceho roku pre PC a konzolové systémy. Príbeh sa bude točiť - ako už v podobnom prostredí býva zvykom - okolo megakorporácií, korupcie, pomsty a podobne.

V roku 2069 budeme ovládať prototyp agenta/cyborga s menom Miles Kilo, ktorý sa nebude vyhýbať ani hackingu, vlastnému upravovaniu a vylepšovaniu. Veríme, že tým neutrpí atmoféra hry a nepôjde o pomerne zbytočné pošľapanie dobrého mena značky, ktorú v roku 1993 pripravil Bullfrog na čele s Petrom Molyneuxom (okrem iného aj Theme Park, Theme Hospital, Dungeon Keeper, Populous...).

Hlavným dôvodom, prečo akčnému projektu Syndicate veríme, sú samotní tvorcovia hry. Švédski Starbreeze zatiaľ nevyprodukovali vyslovene zlú hru a ich projekty (The Darkness, The Chronicles of Riddick a i s rozšírením Assault on Dark Athena) patrili medzi svojské, kvalitné a hlavne s pôsobivou a špecifickou atmosférou. Zachovaný zostane aj kooperatívny mód pre štyroch hráčov, ktorý bude obsahovať i misie z originálu od Bullfrogu.

Ak sa vývojárom podarí zachytiť práve nelichotivú situáciu ľudstva v budúcnosti a nezanevrú na temné spracovanie, protestovať aj napriek akčnejšiemu žánru nebudeme. Podobnou cestou sa vyberá napríklad XCOM od 2K Games, kde ťahová stratégia ožíva ako akčná hra z vlastného pohľadu, avšak zachované ostanú aj taktické prvky.

