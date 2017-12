Hry budúcnosti bez prenosných médií

13. sep 2011 o 14:35 Ján Kordoš

Farrell ďalej prizvukoval, že by to bol výhodný krok smerom do budúcnosti pre všetky strany. Samotní tvorcovia herných konzol nemusia investovať do mechaník a znížia sa tak náklady na ich výrobu, herní tvorcovia a vydavatelia sa nemusia zaoberať produkovaním, skladovaním a dodávaním krabicových hier do kamenných obchodov - na čom samozrejme zas získajú hráči nižšiu cenu za hry. Vývojári tak navyše dostanú odozvu od hráčov omnoho skôr, keďže komunikácia o výslednej kvalite, potrebách hráčov či chybách v tituloch je pri stiahnutých projektoch omnoho vyššia.

Ako ďalší klad uviedol Farrell omnoho menšie zaťaženie životného prostredia, ktoré trpí jednak výrobou a následne i skladovaním herných médií.

Zdroj: Gamespot