Digitálna distribúcia Origin má už takmer 4 milióny užívateľov

13. sep 2011 o 14:30 Ján Kordoš

Za niekoľko mesiacov od aktívneho spustenia sa Origin môže pochváliť už 3,9 miliónmi členov, ktorí využili služby tohto modelu predaja hier, respektíve si Origin nainštalovali. Postupný prechod všetkých PC titulov pod Origin bude podmienené nutnosťou prihlásenia do tohto systému pre spustenie hry. Už teraz má EA veľké plány s PC hrami ako Battlefield 3 a Star Wars: The Old Republic, ku ktorým môžeme očakávať rôzne bonusy (a samozrejme i spoplatené DLC).

Vytvorenie obrovskej platformy EA následne podporuje plánmi na začlenenie F2P projektov. Napríklad Battlefield Play4Free si vyskúšalo 1,4 milióna hráčov, Dragon Age Legends zaujalo 600 tisíc fanúšikov RPG série. Tieto všetky čísla budú istotne rapídne rásť, ak sa podarí EA do Originu začleniť ďalšie svoje značky ako Battlefield Heroes (7,2 milióna hráčov alebo Need for Speed World (7 mil.), ktoré je možné hrať zadarmo, užívatelia platia prostredníctvom mikrotransakcií za ďalší obsah či nové funkcie.

Veľkú snahu vynaloží EA i na pritiahnutie ďalších hier i od iných vydavateľov, tretích strán, ktoré by mohli distribuovať svoje projekty práve prostredníctvom Originu. Nechcú sa zameriavať výhradne na svoje portfólio, avšak či pritiahnu v podstate aj svojich konkurentov (hoci by profitovali všetci), je otázne. Taktiež bude dôležité ako sa podarí Origin vybalansovať pre samotných hráčov z hľadiska protipirátskych ochrán a rôznych obmedzení, ktoré by v podstate len sťažovali spustenie a hranie vlastníkom legálnych vlastníkov hry.

Zdroj: Gamespot