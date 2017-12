Sedem náramkových hodiniek, ktoré potrápia mozog

Japoncom sa hodinky s ručičkami nepozdávajú a pohŕdajú aj číslami na ciferníku. Namiesto toho neustále dumajú nad tým, ako s časom vybabrať a zakódovať ho natoľko, aby sme si vystačili s polohou slnka nad hlavou. Niekedy zachádzajú až príliš ďaleko.

13. sep 2011 o 9:50 Milan Gigel

1. Kompas, ktorý ukazuje čas

Odstúpte od ciferníka hodiniek na vzdialenosť niekoľkých krokov, nasaďte si okuliare do diaľky a možno s trochou fantázie zistíte, že s hodinkami Night Vision to nie je až také zlé, ako by sa mohlo zdať. Kým v strede displeja zobrazuje dvojica cifier aktuálnu minútu v hodine, chýbajúci segment v lemovaní displeja zobrazuje hodinový údaj. Len aby sa vám z toho v strese nezakrútila hlava.

2. Tornádo bez ručičiek

Pri hodinkách RPM Acetate nie je vylúčené, že vám autobus pred nosom ufrngne skôr, ako stihnete z ciferníka vyčítať, koľko je vlastne hodín. Aj napriek tvrdeniu výrobcu, že je to úplne jednoduché. Vraj stačí na vnútornom medzikruží odčítať aktuálnu hodinu, na vonkajšom odpočítať počet päťminútových segmentov a pripočítať k nim jednu až štyri doplnkové minúty z najvrchnejších lediek. Možno by bolo lepšie spoľahnúť sa na svoje nohy, ktoré fungujú nezávisle od času.

3. Vitráž časostroja

Pri hodinkách Broke LED je isté iba to, že čítanie pribaleného návodu je bezprostrednou nevyhnutnosťou, ak chcete poznať čas s vyššou presnosťou ako plus-mínus 60 minút. Vitrážové segmenty sa rozsvecujú a zhasínajú akoby bez pravidiel. Po čase však ani tým menej chápavým neujde, že zhasnutý segment na obvode zobrazuje hodiny a minúty sú akosi zakódované v strede. Výrobcovia si z nás jednoducho robia žarty.

4. Semafor pre počtárov

Červená za pätnásť, zelená za päť a žltá za jeden. Pre určenie presného času treba na hodinkách Tenmetsu sčítavať farebné body. Aby to nebolo také jednoduché, výrobca sa rozhodol že ešte pred tým musíte stisnúť správne tlačidlo pre zobrazenie hodín ak sa dorátate k výsledku, to isté treba spraviť pre minúty. Kupovať by si ich však nemali profesionálni vodiči. Mohlo by sa stať že podľa semaforu na ceste zle odhadnú koľko je hodín.

5. Zavináč nielen pre e-maily

Pri hodinkách Oberon SS nikdy netušíte, koľko času budete potrebovať na to, aby ste zistili či do práce prídete včas. Kým 01:01 odčítate dvojicou lediek na ciferníku v priebehu sekundy s časom 11:59 je to omnoho horšie. Čím viac segmentov sa po dotyku rozsvieti, tým dlhšie bude ich sčítavania. Stačí však aby sa niektorá z LEDiek vypálila a môžete počítať koľko len chcete.

6. O koliesko viac

Jediný ciferník hodiniek vraj už nie je "in". Hodinky Satellite White potrebujú tri okrúhle obruče na to, aby prezradili čas s presnosťou na minútu. Aj keď ide o jedny z najprehľadnejších hodiniek z dnešného japonského menu, človek sa stále nemôže zbaviť pocitu, že zopár promile alkoholu mu v krvi zo včerajšieho večierka stále koluje v žilách. Určite vás neprekvapí, že ani jedny z predstavených hodiniek nie sú vybavené funkciou budenia. Kto už by ich len dokázal nastaviť.

7. Svet mocnín

Deväť ľudových je slabým vzdelaním na to, aby ste sa z ciferníka hodiniek 1000100101 dozvedeli, či majú v hodinárstve s hodinkami pre normálnych ľudí ešte stále otvorené. Mocninami dvojky sa potrebujete prehryznúť svetom dvojkovej sústavy a aby to nebolo až príliš jednoduché, potrebujete k tomu ešte aj odlišovať farby LEDiek pre odlíšenie hodín, desiatok a jednotiek minút.