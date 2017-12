Najkrajšou snímkou roka je Jupiter

Najkrajšou fotografiou roka je detailný záber na Jupiter. Zhotovil ho amatér.

12. sep 2011 o 17:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Veľkým, plynovým ochrancom našej planetárnej sústavy sa tiahnu naprieč obrovské, svetlejšie i tmavšie pásy.

A na hranici takýchto bledších štruktúr sa rozprestiera škvrna, do ktorej by sa vedľa seba pomestilo niekoľko našich Zemí. No okrem nej si môžete všimnúť aj podstatne drobnejšie objekty, mesiace Io a Ganymede. Krúžia okolo Jupitera.

Práve snímka Damiana Peacha zložená zo záberov týchto troch objektov sa stala víťazom tretieho ročníka súťaže Astronomy Photographer of the Year. Organizuje ju britské Kráľovské observatórium.

„Je to skutočne fantastický záber na Jupiter,“ hovorí o víťaznej fotografii porotca Pete Lawrence. „Prekvapuje tiež myšlienka, že takúto snímku urobil zo zeme amatérsky astronóm s vlastnými prístrojmi.“

Po kliknutí fotografiu zväčšíte.

Podľa odborníkov záber pripomína fotografie z Hubblovho vesmírneho teleskopu. Ten však krúži na obežnej dráhe našej planéty.

Porota ocenila aj snímku pozostatkov po supernove v súhvezdí Plachty či nočný záber na Mliečnu cestu z Cookových ostrovov.