Herné konzoly dostanú Crysis

12. sep 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Postupne sa však začínajú objavovať stále častejšie hry a série, ktoré hlásajú návrat na PC platformu ako základnú a najdôležitejšiu, čoho dôkazom je napríklad chystaná akčná hra Battlefield 3. Ak však mali doteraz konzolosti PC hráčom niektorú strieľačku závidieť, rozhodne to bol titul Crysis.

Prvý diel akčnej hry z vlastného pohľadu patril medzi jagavé hviezdy PC hernej scény, doteraz ho mnohí považujú za graficky konzolami neprekonanú hru, avšak predajnosť podľa nemeckých vývojárov z Cryteku nebola dostatočná aj kvôli pirátstvu a druhý diel preto vznikol pre tri platformy: PC, Xbox 360 a Playstation 3. Jednotka doteraz ostávala PC exkluzívnym projektom, no i to sa zmení. Crytek sa rozhodol vydať remasterovanú verziu pôvodnej hry pre Xbox Live Arcade a Playstation Network, kde by sa mala objaviť v priebehu októbra tohto roku.

Crysis 2 zaznamenalo pomerne veľký úspech, hoci PC hráči bývali často sklamaní z toho, že sa tvorcovia zamerali skôr na konzolové systémy a opustili hrateľnosť prvého dielu, ktorý v roku 2007 získal mnohé ocenenia za najlepšiu hru pre PC. Remasterovaná verzia Crysis 1 pre X360 a PS3 pobeží podľa neoficiálnych správ na engine druhého dielu. CryEngine 3.

Za zlý krok to nepovažujeme, len je trochu škoda, že mnohé exkluzívne konzolové projekty pre Xbox 360 a Playstation 3 sa na PC nikdy neobjavia pre vlastnícke práva spoločností Microsoft a Sony, ktoré logicky nechcú nahrávať "konkurenčnej" platforme.

Zdroj: Shacknews