Mortal Kombat - krvavý masaker

Spomínanie na doby, kedy sa rýchlosť počítačov rátala v desiatkach herzov, sa dnes už nenosí. Nielen preto, že nám ku šťastiu stačil tabuľkový procesor (NC) a hry boli... tak trochu jednoduchšie, no zároveň si ich pamätáme i ako zábavnejšie, hravejšie.

12. sep 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Ono bolo čosi iné zrážať ľudí v prvom Carmageddone, budovať mestečko v SimCity 2000, klikať v adventúrach (tisícpäťstodvadsaťtri príkladov od LucasArts, Sierry a pod.), strieľať v Doomovi, Wolfovi, skákať v Prehistorikovi (a Princovi) či bojovať na život a na smrť v dungeonoch (skutočne nepotrebujete príklady)... Niekedy si tieto chvíle radi pripomenieme, aby sme následne žmúrili na veľké obrazovky, kde sa zhluky pixelov predsa už len nepodobajú na takú zábavu ako kedysi. A preto vyšiel nový Mortal Kombat.

V časoch, kedy slovo internet možno spomenul učiteľ informatiky (ovládajúci maximálne tak základy T602, Pascalu a posúvania ikoniek vo 95-kách alebo 3.11-kach), kedy sa po prvýkrát objavil krvavý masaker, ktorý sa nebál odtrhnutých hláv (aj s chrbticou), dolámaných končatín a podobných laskominiek, sme sa ako malé deti bavili dnes nepredstaviteľným krvákom. Hráč v aréne mlátil do klávesnice, prípadne do gamepadu a postavičky v aréne kopali a mastili sa v potokoch krvi. Zhrození rodičia púlili oči len dovtedy, pokým si sami po prvýkrát nedokopali ratolesť tak, že ležala v krvavej mláčke. Virtuálnej. Mortal Kombat bol jednoducho masaker, no prehnaný až hrôza a zábavný ako hrôzy dve. Aj preto vyšlo pokračovanie, tretí diel a potom prišlo 3D a všetko to išlo do hája.

Lenže o tom táto recenzia nebude, hoc sentimentálne spomienky by sme mohli hádzať jedna radosť. Tak napríklad spomenie si niekto na Little Big Adventure? Ale dosť, dolámeme kosti neustále utekajúcim nostalgickým myšlienkam do minulosti. No nie tak úplne, budeme ich totiž potrebovať. Mortal Kombat je totiž Mortal Kombat. Len v novom kabáte. Ešte raz: Mortal Kombat z roku 2011 je staručký mortalík, pri ktorom sme sa dvaja hrbili nad klávesnicou (a že to boli vtedy opachy) a mlátili do kláves ako o dušu. Čo to znamená? Kombá pre vybrané postavy sú tie isté ako vtedy a fatality so Scorpionom vykonáte totožne. Aj so Sonyou, Johnnym Cageon, Raidenom, Liu Kangom, Sub-Zerom, Reptileom, Cyraxom, Jade, Gorom... Nájdete tu všetkých známych.

Je to neuveriteľné, ale pôvodní tvorcovia z Midwayu sa znovu sformovali, založili NetherRealm Studio a pripravili hru, ktorou prerazili. My sa tomu neuveriteľne tešíme, tlieskame im, pretože na Mortal Kombat máme omnoho väčšiu slabosť ako na tie všetky Street Fightery, Tekkeny, Soul Calibury a Virtua Fightery. Krv strieka prúdom, jednotlivé kombá sa musíte bezpodmiečne naučiť, podobne i pohyby a útoky jednotlivých postáv. Ich vyvolávanie závisí nielen od konkrétneho druhu útoku (dva buchnáty, dva kopance), ale aj postupného reťazenia a aktívneho používania smerových šípok v kombinácii s útokom. Aj preto nám prišla analógová páčka tak trochu nemotorná a nadávali sme, že krížové ovládače sa robia akoby stvrdnuté. Ovládať sa to samozrejme dá, všetko sa pokojne naučíte, dokonca na obrazovke nenastáva nikdy chaos ako v Marvel vs. Capcom 3. A to sa ráta. Fatality predsa byť musí.

Inak je Mortal Kombat klasická bojovka ako za starých časov. Dávanie si do držky v multiplayeri (aj online) je evergreenom a že to funguje a vydržíte pri tom hodiny, netreba pripomínať. Nám však chýba to vysedávanie pred jednou obrazovkou, kedy sú boje na obrazovke omnoho intenzívnejšie. Keď vás umláti niekto pár centimetrov od vášho pleca, je úplne jedno, či je to babka, priateľka, manželka, kamarát či izbový zajac. Proste to viac prežívate a je to paráda. Grafické spracovanie spravilo riadny kusisko smerom dopredu, takže postavičky sú detailné, pozadia celkom fajn a ako celok by ste to ohodnotili nič moc, lenže keď tam tak krásne strieka krv a ono vám tá brutalita príde rozkošná. A bude vám to stačiť. Žiadne zaseknutia, žiadne zbytočné objekty, žiadne skopičiny, toto je 2D bojovka s 3D postavičkami.

Svoje si užije aj osamelý bojovník za práva odtrhnutých končatín a vypichnutých očí. Okrem toho, že môže trénovať (pohyby, jednotlivé útoky, fatality), sa samozrejme pokojne vyberie so zvolenou postavou do arény a postupne vypráši kožúšok desiatim náhodným parchantom. Teda posledným duom je Shao Tsung a Shao Khan, dvojica zohrávajúca dôležitú úlohu v príbehu. Áno, máme tu aj Story mode, ktorý v minulosti vyhrával jedno ocenenie naivnej a prostučkej zápletky za druhým. Teraz tu máme čosi, čo by pokojne mohlo byť aj sfilmované. Neznamená to, že by išlo o epický hit, ktorý chytí za srdiečko a prinúti vytlačiť z oka slzu dojatia.

Rozhodne nie, avšak na bojovku ide o unikát: bojujete o nadvládu nad Zemou, Raiden pred smrťou posiela svojmu ja do minulosti upozornenie, takže nesmiete dopustiť, aby sa niektorí panáčikovia vyzabíjali medzi sebou. V praxi sledujete animáciu, dôjde ku konfrontácii a následne amputácii. Končatín. Je to znovu len zmes silných rečí a odtrhnutých údov, avšak dialógy sú napísané pútavo a vtipne. Cage je ako správna filmová hviezda plný testosterónových rečí a pozerá po prvom výstrihu. A druhom. A potom znovu tom prvom, pretože Sonya je proste kosť. Oddychová zápletka by sa nestratila v žiadnom snímku s Jackie Chanom. Dobre sa na to pozerá, strieda autormi predhadzované postavy, sledujete kto za koho kope a keď sa vám to bude máliť, môžete svoje nadobudnuté skúsenosti vo Veži. Taktiež musíte niekoho zmlátiť ako hada, avšak konkrétnym spôsobom, takže nestačí aplikovať jeden a ten istý druh útoku dokola, lež postupovať podľa časovo ohraničených pravidiel.

Pridanou hodnotou nútiacou hráčov bojovať stále dokola a dokola, zlepšovať sa, postupovať v rebríčkoch, je okrem vlasntého uspokojenia i herná mena. Za peniaze si kupujete bonusy. Od skladieb zo soundtracku po artworky, špeciálne oblečenia alebo si odomknete sekundárne fatality. Musíme však upozorniť, že Mortal Kombat je hra tvrdá. Nielen pre potoky krvi, v ktorých sa budete čvachtať, ale i z hľadiska obtiažnosti. Tá najnižšia, absolútne začiatočnícka vás prinúti až v záverečných kolách konať s rozvahou, stredná veľmi rýchlo ukáže, že máte ešte čo trénovať. Nezmyselným stláčaním všetkého sa však ďaleko nedostanete. Oceňujeme taktiež špeciálne devastujúce ataky, pri ktorých sa hra spomalí, lámete väzy, chrbtice a všetko to navyše vidíte ako RTG snímok. Nejde o definitívny exitus, postihnutej postave ale rapídne ubudne životná energia. Vy sa pri tom automaticky zatvárite kyslo, jauvajz povzdychy sú na mieste.

Nový Mortal Kombat je návratom klasiky. Presne takto si predstavujeme príchody našich starých miláčikov v novom kabáte. Séria si nevzala len slávne meno a nezabalila nám do krásneho a lesklého obalu... jedno veľké nič, ale znovu predviedla, prečo nás pred takmer 20 rokmi dostala. Toto je Mortal Kombat - je krvavý, drsný, morbídny, s nikým sa nemazná a zábava je to ohromná.