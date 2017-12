NOVINKY Úsporné žiarovky, škridľa s internetom a notebook pre hráčov

Ak firmy z IT sveta vstupujú do sveta úsporných žiaroviek, mohlo by to znamenať že celý svet sa točí okolo rovnakého problému. Acer uviedol na trh malý, 7-palcový tablet a MSI má notebook pre hráčov, ktorý trhá asfalt.

12. sep 2011

Iconia Tab A100 je nový tablet od Aceru so 7-palcovým displejom s rozlíšením 1024x600 a operačným systémom Android 3.2. S malým formátom a hmotnosťou 410 gramov chce výrobca osloviť mobilných internetistov, pre ktorých je smarftón iba slabou náhradou za počítač. Postavený je na výkonnej dvojprocesorovej platforme nVidia Tegra 2, ktorá si poradí s náročnejšou 3D grafikou a webovými aplikáciami napísanými v Adobe Flash. Má dvojicu kamier s rozlíšením 2 a 5 megapixelov, HDMI výstup pre pripojenie k televíznej obrazovke a výbavu potrebnú pre pripojenie k internetu. O priazeň počítačových hráčov sa uchádza MSI s novým notebookom GT683DX. Má výkonný grafický akcelerátor nVidia GTX570M s 1,5 gigabajtom pamäte DDR5, ozvučenie s THX certifikáciou, špeciálnu výbavu pre chladenie a výkon, ktorý vraj nesklame. Dvojica diskov zoskupených do poľa typu RAID 0 sľubuje výkon pri práci s veľkým objemom dát, procesorová platforma Intel Corei7 posilnená technológiou Turbo Boost 2. 0 má zabezpečiť rýchlu odozvu a nechýbajú ani rýchle rozhrania USB 3.0, podpora 16 gigabajtov operačnej pamäti a Full HD displej s 15,6-palcovou uhlopriečkou. Samozrejmosťou je multiformátová čítačka pamäťových kariet, DVD napaľovačka, gigabitový ethernet, WiFi a Bluetooth. Len 3-hodinová výdrž batérie pri vysokej energetickej náročnosti mobilite mnoho šťavy nedáva. Na rozvíjajúci sa trh s LED svietidlami sa rozhodol vstúpiť Verbatim. Okrem 25-ročnej životnosti LED žiaroviek s rôznou päticou sľubuje energetickú efektívnosť porovnateľnú s kompaktnými žiarivkami. Prvými novinkami s ktorými vstupuje na trh je 12-wattová PAR30 a 17,7-wattová PAR38 s päticou E27, ktoré majú zastúpiť 75 a 100-wattové obyčajné žiarovky. Cenovo dostupná 9-wattová Classic A bude náhradou za klasickú štyridsiatku. LED žiarovky Verbatim sú zdrojom bieleho svetla s 80 percentným pokrytím farebného spektra.