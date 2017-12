Obedná pauza: vymaľujte levely

Inventár hry The Painter je nasledovný: miestnosti plné pascí zahalené do hustej tmy a hrdina disponujúci sprejom so svietiacou farbou.

14. sep 2011 o 11:30

Písmo: A - | A + 0 0 Inventár hry The Painter je nasledovný: miestnosti plné pascí zahalené do hustej tmy a hrdina disponujúci sprejom so svietiacou farbou. Úloha je daná - zviditeľniť dvojrozmerný priestor, zdolať prekážky a nájsť magické vedierko s farbou na každom leveli. Ovládanie:

Šípky (alebo W, S, A, D) a myš. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.