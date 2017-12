U nás sa vraj hormónov v menopauze netreba báť

Dôsledkom prirodzeného procesu starnutia u žien je postupný úbytok ženských hormónov – estrogénov. Medzi závažné riziká nedostatku estrogénov patrí rozvoj osteoporózy, Alzheimerovej choroby, ako aj kardiovaskulárnych chorôb, ktoré môžu mať smrteľné násled

17. júl 2002 o 22:30

ky. Toto riziko sa môže znížiť podávaním hormonálnej substitučnej liečby (HSL). Treba si však uvedomiť, že HSL nie je vhodná pre každú ženu. V USA sa realizovala štúdia, ktorá preukázala prínosy, ale na druhej strane v niektorých prípadoch aj negatíva užívania HSL. Je potrebné vziať do úvahy rozdielny systém liečby v Európe a v USA, kde sa HSL neužíva len na odstránenie príznakov menopauzy, ale aj preventívne – ako prostriedok proti starnutiu. Výsledky štúdie len potvrdzujú, že pri správnej a zodpovednej indikácii niet dôvodu obávať sa zvýšenia rizík spojených s užívaním diskutovanej kombinácie estrogénu a progestínu.

Za posledných 60 rokov sa realizovalo vyše 3700 štúdií, ktoré preukázali pozitívne výsledky hormonálnej substitučnej liečby. V USA sa realizovala ďalšia štúdia WHI (Women‘s Health Initiative) objasňujúca riziká a pozitíva spojené s dlhodobým užívaním hormonálnej substitučnej liečby, predovšetkým vo vzťahu k výskytu chorôb koronárnych tepien a rakoviny prsníka. Iniciátorom štúdie bol Národný inštitút zdravia (NIH). Na štúdii sa zúčastnilo 16 608 žien. Polovica z týchto žien užívala (kvôli vlastnej možnosti porovnávania) len takzvané placebo, teda látku bez účinku. Vek žien zúčastnených na štúdii bol 50-79 rokov. Ženám podávali rovnaké dávky hormónov bez ohľadu na ich vek a individuálne potreby. Väčšina žien v štúdii užívala danú kombináciu hormónov ako prevenciu a nie ako liečbu konkrétnych prejavov menopauzy. Štúdia mala trvať do roku 2005, avšak jej jedna časť skúmajúca účinky kombinovanej liečby bola prerušená, lebo po štyroch rokoch užívania sa významne zvýšil počet ochorení koronárnych tepien, náhlych cievnych mozgových príhod a rakoviny prsníka. Druhá časť, skúmajúca účinky podávania samotného estrogénu, pokračuje ďalej a nezistila žiadne zvýšenie rizika.

Pre ženy, ktoré užívajú HSL v menopauze, to však nie je dôvod k obavám. Používanie liečby v Európe nie je porovnateľné s používaním v USA, kde sa HSL používa niekedy viac ako prostriedok proti starnutiu alebo dokonca druh kozmetiky. Je to jedna z príčin, prečo je užívanie HSL v Amerike oveľa rozšírenejšie ako v Európe. Podľa mojich skúseností európski kolegovia venujú každej pacientke náležitú pozornosť. Pre každú sa snažíme a našou povinnosťou je „ušiť na mieru vhodnú liečbu“. Liečbu dostane len žena, u ktorej sú vylúčené riziká. Vykonávajú sa povinné preventívne vyšetrenia užívateliek pred a počas liečby. Pri správnej a zodpovednej indikácii niet dôvodu obávať sa zvýšenia rizík spojených s užívaním diskutovanej kombinácie estrogénu a progestínu. Treba pripomenúť, že v štúdii sa podávala všetkým ženám rovnaká dávka hormónov bez rozdielu na to, či to bolo potrebné, alebo nie. Lekári však pri stanovení liečby zvažujú správne zloženie a množstvo hormónov. Počas obdobia liečby pacientka podstupuje pravidelné vyšetrenia a ak sa zistí, že liečba nie je potrebná, celá terapia sa preruší.

Prof. MUDr. MIROSLAV BOROVSKÝ, CSc.

Prvá gynekologicko-pôrodnícka klinika, Zochova 1, Bratislava