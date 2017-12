Za astmu je zodpovedný chybný gén

Astma je jednou z najhorších epidémií novodobého sveta. Len v USA ročne tejto zdanlivo ľahkej chorobe podľahne takmer 5000 ľudí a Američania na liekoch proti astme utratia 14,5 miliardy dolárov. Vo svete zomrie na astmu 180 tisíc ľudí. Vedci zaoberajúci sa touto chorobou čoraz viac poukazujú na to, že jednou z hlavných príčin prudkého nárastu počtu astmatikov je zhoršujúce sa životné prostredie. Predovšetkým výfukové splodiny z dieselových motorov sú mimoriadne nebezpečné pre jej vznik a vývoj. Ďalšou príčinou sú roztoče v domácnostiach, niektoré potraviny, spreje, ale aj dym z ohňa a cigariet. Dôležitým faktorom vzniku astmy sú však aj dedičné predispozície. Najnovšie vydanie odborného časopisu Nature prináša článok o objave nového génu, ktorý je spojený s astmou. Tim Keith zo spoločnosti Genome Therapeutics v New Jersey, USA, a jeho kolegovia sa v štúdii zamerali na genetické sledovanie 460 kaukazských rodín, v ktorých najmenej dve deti trpia astmou. Na základe tejto štúdie Keithov tím zistil, že gén nazvaný ADAM33 je zodpovedný nielen za samotný vznik astmy, ale aj za zápalové procesy dýchacích ciest (pľúc), ktoré s astmou úzko súvisia. Zmenený gén ADAM33 spôsobuje fyzické zmeny v tkanivách orgánov dýchacích ciest. Genetické vyšetrenie by odteraz malo pomôcť určiť čo najefektívnejšiu liečbu. V blízkej budúcnosti azda bude možné túto obávanú chorobu zastaviť ešte predtým ako prepukne naplno, tvrdia vedci z Genome Therapeutics. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je vo svete takmer 100 miliónov astmatikov. Na Slovensku trpia astmou 3 percentá dospelých a 10 percent detí. (SciAm)