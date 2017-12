Asteroid môže spôsobiť 3. svetovú vojnu

Zrážka asteroidu so Zemou by mohla spôsobiť začiatok 3. svetovej vojny. Keby asteroid, aj menších rozmerov, dopadol do oblasti, kde vládne zvýšené napätie (napríklad Indie a Pakistanu), odborníci varujú, že by to mohlo byť pokladané za jadrový útok nepria

17. júl 2002 o 22:30

FOTO - Archív

teľa. Protivník by potom mohol reagovať odpálením jadrových hlavíc. Astronómovia predpokladajú, že ročne vnikne do atmosféry a následne exploduje až 30 asteroidov veľkosti 1 meter. Avšak už aj menšie asteroidy sú schopné pri dopade uvoľniť energiu prevyšujúcu energiu atómovej bomby z japonskej Hirošimy. Štvrtého júla zaregistroval pilot lietadla izraelskej spoločnosti El Al počas nočného letu nad územím Ukrajiny pri Dnepropetrovsku silný svetelný záblesk. V prvom okamihu sa zdalo, že vybuchla vojenská strela, preto udalosť spôsobila v radoch izraelskej armády paniku. Len minulý rok totiž v ruskom dopravnom lietadle letiacom z Izraela nad územím Ukrajiny zahynulo po zásahu vojenskej rakety 78 ľudí. Raketu odpálila ukrajinská armáda omylom pri vojenskom cvičení. V súvislosti s udalosťou zo začiatku júla ukrajinské ministerstvo obrany vylúčilo akékoľvek vojenské operácie nad svojím územím. Podľa hovorcu ministerstva Konstantyna Kivrenkova šlo v tomto prípade pravdepodobne o explóziu meteoru v zemskej atmosfére. Vo Washingtone sa minulý týždeň zišli odborníci, aby diskutovali o možnostiach, ako zabrániť náhodnej „ostrej“ vojenskej odpovedi na „vesmírny“ útok asteroidu. Ako pre BBC a denník Aerospace Daily povedal generál Simon Worden z U.S. Space Command, India ani Pakistan nemajú dostatočne citlivé prístroje na to, aby rozlíšili, či je explózia spôsobená raketou alebo asteroidom. Skratová reakcia by v napätej situácii medzi týmito dvoma krajinami mohla skutočne spôsobiť začiatok jadrovej vojny. USA majú pomerne spoľahlivý varovný satelitný systém, ktorý by mal včas zaregistrovať odpálenie jadrovej hlavice alebo explóziu asteroidu. Generál Worden však napriek tomu vyzýva, aby sa zriadilo medzinárodné varovné informačné centrum, ktoré by registrovalo dopadajúce asteroidy. (5D)