Ako v texte vyhľadávať a nahrádzať

Funkciu hľadania pravdepodobne väčšina používateľov pozná – stačí stlačiť Ctrl-F, alebo ísť cez menu Úpravy na Hľadať (Find), zadať slovo alebo kombináciu znakov a ak sa v dokumente nachádza, textový procesor vám ju nájde. Vyhľadávanie však ponúka aj ...

17. júl 2002 o 22:28 PETER VALACH

Funkciu hľadania pravdepodobne väčšina používateľov pozná – stačí stlačiť Ctrl-F, alebo ísť cez menu Úpravy na Hľadať (Find), zadať slovo alebo kombináciu znakov a ak sa v dokumente nachádza, textový procesor vám ju nájde. Vyhľadávanie však ponúka aj ďalšie pokročilé možnosti. Word97/2000 ich má štandardne „schované“ a objavia sa až kliknutím na Viac možností (More):

- Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená (Match case) – napríklad hľadanie „Sme“ nenájde „SME“.

- Hľadať iba celé slová (Find whole words only) – hľadanie slova „mena“ nenájde „zmena“ ani „obmena“.

- Použiť zástupné znaky (Use wildcards) – bude používať špeciálne vyhľadávacie znaky – pozri článok v rámčeku.

- V anglickej verzii sa zobrazí ešte Sounds like a Find all word forms, čo sú možnosti využiteľné zatiaľ iba pre niektoré západné jazyky – hľadajú podobne znejúce slová a všetky tvary daného slova.

Nižšie nájdete ešte tlačidlá Formát a Špeciálne. Prvé umožňuje nastaviť formátovanie hľadaného textu, napríklad ak vyberiete tučné písmo, hľadanie slova „časopis“ nájde „časopis“ (hrubé písmo), ale nie „časopis“ alebo „časopis“. Druhé vám umožňuje hľadať špeciálne znaky, ako koniec odseku, tabulátor a ďalšie. Do hľadaného textu ich vloží vo forme znaku „striešky“ a určitého znaku.

Ako nahradiť niektoré slová inými?

Pre Word97 a vyššie je to iba ďalšia záložka tej istej funkcie, i keď ju možno vyvolať aj samostatnou položkou Nahradiť (Replace) v menu hneď pod Hľadať, alebo klávesovou skratkou Ctrl-H. Pre kolónku nahradzovaný text (Hľadať – Find what) platia tie isté pravidlá, ako pri hľadaní a do políčka za Nahradiť čím (Replace with) treba zadať text, ktorým ho chcete nahradiť. Aj tu môžete pri nahradzovanom aj novom texte použiť formátovanie. Na záver tejto témy treba ešte raz pripomenúť funkciu Späť (Undo), keďže aj pri nahradzovaní sa neraz stane, že nahradíte niečo, čo ste nechceli.

Posledná záložka vyhľadávacieho okna (skratka Ctrl+G) vo Word97 a vyšších slúži na rýchle presuny na zadaný objekt. Môžete sa presunúť napríklad na stranu, sekciu či poznámku pod čiarou so zadaným číslom, čo môže byť veľmi užitočné pri rozsiahlych dokumentoch.

O týždeň: Ako si uľahčiť formátovanie rozsiahlych dokumentov?

A čo naozaj pokročilé vyhľadávanie?

Vo veľkej väčšine prípadov bude základné vyhľadávanie postačovať, občas však narazíte na jeho obmedzenia. Napríklad nechcete hľadať konkrétne slovo, ale všetky slová začínajúce sa na „naj“, nehovoriac o komplikovaných podmienkach, ako slová začínajúce na „naj“ a končiace „ší“, ktoré majú ako štvrté písmeno „m“, „n“ alebo „v“. Hoci sa vám môže zdať, že také niečo predsa nikdy nemôžete potrebovať, najmä pri rozsiahlych dokumentoch to môže byť veľmi užitočné.

Vo Worde na tento účel slúžia „zástupné znaky“ (wildcards), ktoré treba zapnúť príslušnou položkou. Niektoré znaky potom získajú špeciálny význam – podrobne si o tom môžete prečítať v nápovede. Uvedené príklady by sa dali vyhľadať s pomocou reťazca „< naj[a-z]@> „, respektíve „< naj[mnv][a-z]@ ší> „. Po prečítaní nápovedy by vám to malo byť jasné ([a-z] pracuje aj pre slovenské znaky s diakritikou, hoci to nemusí byť to, čo používateľ chce; použiť možno aj [a-ž], ale nič sa nezmení). (pv)