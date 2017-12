Koľko investujeme do našej budúcnosti?

Projekt Infovek, ktorého cieľom je komplexná informatizácia nášho základného a stredného školstva, bude potrebovať na svoj rozvoj v budúcom rozpočtovom roku miliardu korún. Ak si slovenská vláda má zachovať svoju tvár v oblasti informatizácie spoločnosti,

17. júl 2002 o 22:30 PETER SÝKORA(Autor je prezidentom Asociácie projektu Infovek, www.infovek.sk)

bude musieť v chystanom návrhu štátneho rozpočtu túto miliardu naplánovať.

Samozrejme, miliarda je veľký peniaz. Nestačilo by menej – povedzme 270 miliónov ako minulý rok, alebo ešte menej, povedzme 100 miliónov? Projekt Infovek doteraz stál daňových poplatníkov v priebehu štyroch rokov svojej existencie 571 miliónov korún. (Len pre porovnanie – na informatizáciu českého školstva v horizonte dvoch rokov vyčlenila vláda 7,6 miliardy českých korún.) Výsledkom je 800 škôl vybavených počítačmi a napojených na internet, niekoľko tisíc vyškolených učiteľov a bohatý moderný edukačný obsah pre žiakov. Problém je v tom, že tento počet predstavuje len 30 percent škôl na Slovensku a ak by bol Infovek financovaný ako doteraz, s pripojením všetkých škôl by sme nemohli počítať skôr ako o 10 rokov. A to je v dnešnej dobe zúfalo neskoro – hlavne ak si uvedomíme, že už dnes sú napríklad v Slovinsku alebo Maďarsku pripojené všetky školy.

Hoci je technická infraštruktúra na celom projekte najdrahšia, počítače a internet na školách vytvárajú len predpoklady pre kvalitatívne nový spôsob výučby – lebo práve ten je tým hlavným cieľom projektu Infovek.

Musíme si už konečne naliať čistého vína a zbaviť sa stále tradovaného mýtu o našom školstve – aké je skvelé a ako sú jeho hlavnými problémami zatekajúce strechy, neplatenie účtov za kúrenie a suché záchody. V jednom výskume verejnej mienky týkajúcom sa najpálčivejších problémov spoločnosti sa na prvom mieste objavila nezamestnanosť a až na dne rebríčka školstvo. Mýtus nám bráni vidieť dôležitú súvislosť medzi vzdelaním obyvateľstva a jeho ekonomickou výkonnosťou. Projekt Infovek je práve o tom, či budeme v Európskej únii hádzať lopatou, alebo robiť manažérov. Aj najnovšia správa OECD o príčinách vysokej nezamestnanosti na Slovensku identifikovala štyri kľúčové faktory – okrem našej lenivosti (vyvrátenie ďalšieho falošného mýtu, ktorý si pestujeme), tradičnej dlhodobej nezamestnanosti, osobných, sociálnych a zdravotných prekážok je to aj nízka úroveň vzdelania.

Stále zabúdame, že najhlavnejším problémom nášho školstva je obsah a metódy výučby. V informačnej spoločnosti sú tesne prepojené s modernými informačno-komunikačnými technológiami. Práve o tejto premene našej tradičnej školy na modernú školu informačného veku je projekt Infovek. Sú krajiny veľkosťou porovnateľné so Slovenskom, napríklad Fínsko, ktoré to pochopili medzi prvými a celý svet u nich hľadá inšpiráciu a poučenie. Pred desiatimi rokmi, keď sa rozpadli trhy v bývalom Sovietskom zväze, to s fínskou ekonomikou vyzeralo neslávne. Avšak fínska vláda prijala veľmi dobre premyslený plán budovania vzdelanostnej spoločnosti na báze informačno-komunikačných technológií a začala ho aj dôsledne realizovať. Dnes je Fínsko na druhom mieste v rebríčku konkurencieschopných krajín sveta. Fenomén firmy Nokia je tou povestnou šľahačkou na torte prosperujúcej fínskej ekonomiky.

A Slovensko? Dodnes nemáme vládou schválenú stratégiu informatizácie našej spoločnosti, definované priority, vyčlenené financie na ich realizáciu. A projekty? Na webovej stránke Úradu vlády nájdeme len jeden – Infovek. Na nedávnej 6. konferencii európskych ministrov školstva v Bratislave ho ocenila aj komisárka Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru Viviane Redingová.

Projekt Infovek však nie je len o vzdelávaní našej mládeže. Prišli sme s koncepciou „digitálneho štúrovstva“ – otvorením škôl zapojených do Infoveku smerom k miestnej komunite, čo by malo pomôcť šíreniu digitálnej revolúcie aj do tých najodľahlejších regiónov Slovenska. Prečo sa práve „infovekové“ školy majú stať epicentrami informatizácie na miestnej úrovni? Odpoveď je jednoduchá – koncom roka bude sieť 800 takýchto škôl predstavovať najhustejšiu celoplošnú sieť internetových miest potenciálne prístupných verejnosti. Infovekové učebne na školách budú ešte dlho jediným reálnym miestom umožňujúcim prístup na internet nielen školákom, ale aj drvivej väčšine ľudí v najchudobnejších a najodľahlejších regiónoch.

Nezanedbateľný je aj ekonomický aspekt digitálneho štúrovstva. Infovekové triedy na školách sú vybavené počítačmi a pripojené na internet 24 hodín denne 7 dní v týždni. Bolo by neefektívne využívať ich len počas výučby či kým sú žiaci v škole.

Hovoríme o miliarde slovenských korún pre projekt Infovek na budúci rok, ale hovoríme vlastne o miliarde korún investovaných nielen do nášho školstva, ale vďaka digitálnemu štúrovstvu aj do rastu celkovej vedomostnej úrovne celej našej populácie, teda aj starších ľudí. Hovoríme o miliarde, ktorú investujeme do našej budúcnosti – nestojí to za to?