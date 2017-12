Tajomstvá internetu pre všetkých (paranoikov)

Je zmazaný súbor naozaj zmazaný? Dá sa prelomiť šifra? Existuje veľký elektronický brat? Kadiaľ blúdia moje esemesky? V knihe Juraja Bednára...

17. júl 2002 o 22:30 RICHARD HAVROŠ

Juraj Bednár: V sieti. Enigma (www.enigma.sk). Nitra 2002

Je zmazaný súbor naozaj zmazaný? Dá sa prelomiť šifra? Existuje veľký elektronický brat? Kadiaľ blúdia moje esemesky? V knihe Juraja Bednára, paradoxne, nenájdete odpoveď na žiadnu z otázok, ktorými na obálke láka čitateľov. Po jej prečítaní si však budete tieto otázky klásť sami, keď si najbližšie sadnete za počítač, pripojíte sa na internet alebo vyťukáte číslo na mobile - autor vás totiž zbaví mnohých ilúzií o nových technológiách. Dozviete sa, ako sa dá vaša identita pri surfovaní relatívne ľahko vypátrať, ako môžu hackeri zachytiť vaše heslo do ľubovoľnej služby, ale aj o možnosti odpočúvať vašu elektronickú komunikáciu vďaka žiareniu vášho monitora. Keďže autor je programátorom a systémovým administrátorom (známy najmä ako vydavateľ už zaniknutého internetového servera Netáčik.sk), čitateľom môže prezradiť aj to, aké údaje môže o zamestnancoch ľahko získať správca firemnej počítačovej siete.

V útlej 120-stranovej knižke podáva Juraj Bednár stručný prierez všetkými temnými zákutiami internetu a okrajovo sa venuje aj problematike súkromia pri používaní mobilného telefónu a nepripojeného počítača. Historky dokumentujúce reálne, ale aj mierne obskúrne internetové hrozby, sú doplnené návodom, ako sa pred hrozbou straty súkromia či krádeže identity ochrániť. Autor je taký dôsledný, že v mnohých prípadoch bežný surfista jeho rady zrejme nikdy nebude potrebovať. Nechýba však ani množstvo nanajvýš praktických návodov, s ktorými by sa mal oboznámiť každý používateľ internetu - autor radí, ako po sebe „zahladiť stopy“ pri odchode z internetovej kaviarne či ako zabezpečiť, aby nikto nemohol falšovať vašu elektronickú poštu.

Kniha však nie je neutrálnou užívateľskou príručkou: Juraj Bednár nehovorí len o tom, aký internet je, ale aj o tom, aký by podľa neho mal byť: slobodný, necenzurovaný a so vzdelanými užívateľmi, ktorí ho využívajú zodpovedne, v duchu jeho akademických tradícií.

Kniha V sieti by mohla byť označená za antipopularizačnú - internetové hrozby vymenúva tak dôkladne, že keby bola pre niekoho prvým zoznámením s internetom, mal by malú chuť začať s týmto diabolským a komplikovaným nástrojom niekedy pracovať. Pre skúsenejších používateľov internetu by však mala byť povinným čítaním - autor totiž jasne ukazuje, že problém počítačovej (a internetovej) bezpečnosti nemôžu vyriešiť programátori ani administrátori, ale len samotní používatelia - tým, že si budú vedomí všetkých rizík a budú schopní vedomosti využiť na svoju obranu.