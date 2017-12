Facebook je pre Britov dôležitejší ako splachovacie WC

Sociálna sieť Facebook je pre obyvateľov Veľkej Británie dôležitejšia ako splachovací záchod, práčka alebo e-mail. Vyplýva to z prieskumu londýnskeho Múzea vedy, ktorého autori sa ľudí pýtali na veci, bez ktorých by nemohli žiť.

14. sep 2011 o 10:00 SITA

Na základe odpovedí 3000 respondentov sa Facebook umiestnil na piatej priečke. Predstihli ho iba chladnička (4. miesto), pitná voda (3.), pripojenie na internet (2.) a slnečné žiarenie, ktoré je pre Britov a Britky vôbec najdôležitejšie.

V prvej desiatke zozbieraných odpovedí bol aj systém zdravotnej starostlivosti, e-mail, mobilný telefón, respektíve smartfón alebo splachovací záchod, ktorý skončil na deviatom mieste. V druhej dvadsiatke sa objavili napríklad káva a čaj, čerstvá zelenina, vysávač, ale i topánky.

V Top 50 sa ocitol make-up, kulma, internetový vyhľadávač Google, klimatizácia, permanentka na celú sezónu na obľúbený futbalový klub, satelitná navigácia, internetový obchod eBay či zariadenie iPad. Na 50. mieste skončila mikroblogovacia sieť Twitter.

Manažérka múzea Sarah Richardson označila výsledky prieskumu za "šialené". "Briti sú posadnutí počasím a tak ma neprekvapuje, že na vrchole je práve slnečné žiarenie. No ako môže niekto uprednostňovať nepodstatné materiálne veci pred pitnou vodou? Pitnú vodu považujeme za samozrejmosť, no v mnohých častiach sveta je stále vzácnejšia. Ak by ľudia pocítili, aká je vzácna, cenili by si ju miliónmi," uviedla Richardson.

Informácie zverejnila webová stránka dailymail.co.uk.

Top 10 vecí, bez ktorých si ľudia vo Veľkej Británii nedokážu predstaviť život:

1. slnečné žiarenie

2. pripojenie na internet

3. pitná voda

4. chladnička

5. sociálna sieť Facebook

6. systém zdravotnej starostlivosti (NHS)

7. sporák

8. e-mail

9. splachovací záchod

10. mobilný telefón / smartfón