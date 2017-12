Aplikácie v televízoroch sa zjednotia

Trojica veľkých výrobcov vytvára skupinu, ktorej úlohou je zjednotenie systému aplikácií pre televízory. Budú mať dostatok sily na to, aby do aktuálneho chaosu priniesli štandard?

12. sep 2011 o 0:00 Matúš Paculík





Rozdrobenosť je hlavným problémom aktuálnych riešení aplikácií pre takzvané chytré televízory, keďže každý výrobca si až doteraz išiel svojou vlastnou cestou. Nekompatibilita týchto systémov spôsobuje, že každá aplikácia musí byť naprogramovaná pre konkrétnu značku, či dokonca modelovú sériu.



Snaha trojice Philips, LG a Sharp je krokom k vytvoreniu jednotného systému, ktorý by ťažil práve zo štandardu. Raz vytvorená aplikácia by korektne fungovala na všetkých televízoroch, ktoré by podporovali Smart TV. Čoskoro by malo byť dostupné vývojárske prostredie SDK, založené na technológiách HTML5, CE-HTML a HbbTV.



Hlavnou otázkou ale zostáva jeden z najväčších výrobcov – Samsung. Ten má pre svoje televízory už teraz dostupných okolo 1000 aplikácií a počas aktuálneho roka dosiahol hranicu dvoch miliónov stiahnutí. Sám o sebe predstavuje najväčšiu konkurenciu k trojici Philips, LG a Sharp a je veľmi pravdepodobné, že aj naďalej pôjde svojou vlastnou cestou.



Posledným hráčom na trhu systémov pre chytré televízory je Google TV. S aktualizáciou na systém verzie 3.x a prístupom na Android Market ponúkne veľký počet aplikácií, čo bude zároveň jednou z jeho najväčších výhod.