Ako povysávať oheň? Päť najlepších videí týždňa

Najhlúpejší nápad týždňa? Takmer naisto nie. Ale aj spomienka na Freddieho Mercuryho a na udalosti spred desiatich rokov. Vybrali sme najobľúbenejšie videá na sociálnych sieťach.

10. sep 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Vysávač vs. oheň

Už sme videli rôzne spôsoby, ako riskovať svoje zdravie. Tento považujeme za jeden z tých hlúpejších. Ale pravdou je, že na internete nejestvuje blbosť dostatočne veľká na to, aby ju niekto nevyskúšal. Aj tak ju však neskúšajte. Varovali sme vás.

video //www.youtube.com/embed/8XEvA-Jk9GI

Freddie žije na Google

Niektorí z nás majú radi metal, iní hip-hop, pár ľudí tanečnú elektroniku. Ale asi nikto nespochybní, že Queen patrili k dôležitým kapelám v histórii huby. Google si celkom milým spôsobom pripomenul výročie narodenia ich speváka, Freddieho Mercuryho.

video //www.youtube.com/embed/Xe0gIFxYhrk

Robokaz

Aký telefón milujete vy? No dobre, ak už niekto miluje telefón, zväčša to bude iPhone. Ale Motorola má tiež sympatickú škatuľku (čisto nekorektne, možno viac než škatuľka by nás bavili podobné zápasy).

video //www.youtube.com/embed/A-K71MpwCko

Nevyžrďala

Azda ešte jestvuje pár ľudí, ktorí si nepozreli atletický pokus v skoku o žrdi. Nielen Dmitrij Starodubcev si aktuálne majstrovstvá sveta zapamätá.

video //www.youtube.com/embed/87yFWNHsclM

9/11

Áno, vieme. Sme cynické, nepodarené hyeny. Ale len trošku, patrí sa totiž aj na tomto mieste pripomenúť udalosť spred desiatich rokov. Napríklad nasledujúcou reklamou.