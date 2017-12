Resistance 3 - boj za slobodu a život

Séria Resistance je ako víno – vekom dozrieva, stáva sa lepšou, hodnotnejšou, zábavnejšou, hravejšou.

9. sep 2011 o 15:40 Ján Kordoš

Hoci mnohé herné prvky zostali zachované a pôsobia dnes v žánri FPS značne archaicky, je hra ako celok ozrutným eposom, ktorým plánovala byť od svojho počiatku, prvého dielu. Vyvrcholenie celej ságy je bez akýchkoľvek debát jedným z najväčších trhákov tohto roku, pre platformu Playstation 3 i možno najjagavejším, aj keď nie najviditeľnejším. Áno, mali sme tu krásne Killzone 3, elektrizujúce inFamous 2, onedlho nás do zeme zadupe dobrodružné Uncharted 3, avšak práve Resistance 3 si drží vysokú úroveň kvality vo všetkom.

Táto strieľačka z vlastného pohľadu nás jednoducho chytila pod krkom, riadne prepleskla a všetko sme si to od nej radi nechali, pretože to bol pokrm priam kráľovský. A to napríklad aj napriek tomu, že sme si od klasického „zbierania lekárničiek“ pre uzdravenie hlavného hrdinu už akosi odvykli. Skutočne to prekvapí a musíte hľadať ampulky so zelenou brečkou, aby sa vám ukazovateľ zdravia znovu naplnil. Verte, že o jednotlivé políčka prichádzate neskutočne ľahko a stačí pár zásahov či chvíľa nepozornosti a už sledujete rozmazaný obraz, nahráva sa pozícia z posledne uloženého checkpointu. Klasickú regeneráciu zdravia si napríklad môžete odomknúť až po dohraní príbehovej kampane ako zakúpenie jedného z kódov. A herná mena tiež nie je zadarmo.

Ako náhradu klasických achievmentov tu máte herné body, ktoré získavate za vylepšenie zbrane, zabitie X nepriateľov určitým spôsobom a podobne. Ono už len to, že upgrade zbrane jej priamym používaním vleje novú silu do konkrétneho kúsku na zabíjanie, je zábava. Nevolíte si, že chcete väčší zásobník či novú optiku na sniperku. To sa hráte na zlom pieskovisku a so zlými formičkami. Ak je brokovnica v základnom móde stále pomerne účinná, jej vylepšená varianta navyše protivníka prinúti zahorieť láskou k vám. Ak nie láskou, tak aspoň zahorieť a insektoidní zástupcovia Chimery ako rasy, ktorá napadla Zem, plápolajú až romanticky oslnivo.

Čo používate, toho lepšiu variantu dostanete. Klasický arzenál pozostáva presne z tých kúskov, ktoré sme tu už mnohokrát videli, pričom rozdiely nie sú ani tak vo funkčnosti, ale vo výzore. Môže za to časová doba príbehu, kedy sa dej odohráva, samotné prostredie a nepriatelia z budúcnosti. A tento vercajk budete milovať i pre sekundárne možnosti každej zbrane. Sú zaujímavé, efektívne vo vybranej oblasti, využijete ich radi a dnes sa to proste už nenosí. To, že každá flinta strieľa tak trochu inak, je zrejme každému jasné. No príde ďalší (zároveň podstatne milý) šok: bolo síce pekné, že sa nám po vzore akčných hier z druhej svetovej vojny strieľačky vyprofilovali a umožňovali niesť okrem granátov a slabej (a zbytočnej) pištolky len dve zbrane. Vyzeralo to reálne, avšak akosi sa vytratila atraktívnosť konkrétnych kúskov, pretože sme sa často uchyľovali k zabehaným prototypom, či neustále zbierali len to, čo zostalo po nepriateľoch a teda nám naordinovali samotní tvorcovia.

Nie tak Resistance 3, tu sa na tieto zásady slušného správania znovu vysoka kašle – podobne ako pri health regeneration – a nosíte so sebou všetko to, čo nájdete! Automaticky sme to čakali pri Duke Nukem Forever, no potešilo nás až Resistance 3 a prinieslo radosť z používania všetkých (!!!) zbraní. Prejavilo sa to naplno už len preto, že munície je síce dostatok, no ohadzovať sa ňou nemôžete a snažíte sa vyberať účinné kúsky na vybrané situácie. Samozrejme, že nie je možné, aby hrdina odniesol na chrbte 10 bambitiek a zabíjal prerastené monštrá o výške 6-poschodového domu, skákal pri tom ako zajačik v ruji, no rozhodne to podporuje hrateľnosť a dojem z akcie.

Inak je Resistance 3 klasickou strieľačkou, ktorá len mení prostredie okolo seba, také Call of Duty, len menej pojašené. A práve to je to dôležité. Účinok samotnej streľby, akoby silu zbrane cítite, pretože strety s nepriateľmi sú priam živelné, protivníci sa neustále menia, takže taktiku musíte meniť i vy. Automaticky sa tak upravuje i hrateľnosť, ktorá však súvisí s príbehom a celkovým prostredím, level dizajnom. Takže to, čo tu budete robiť, ste vykonávali už mnohokrát minule, predminule a niekde inde: chodíte v koridorocoh, strieľate, vozíte na člne a na vlaku, raz za čas sa situácia otočí nie práve najlepším smerom, ocitnete sa v zúfalých situáciách, no znovu budete strieľať, behať a kryť sa. Lenže postačí, ak dáte dôraz na správne emócie, doslova sa so svojim dielkom pohráte, naplánujete tak, aby vyvrcholenie jednotlivých situácii explodovalo v momentoch, kedy by hráč mohol teoreticky začať pociťovať nudu a máte o nadržané publikum postarané. To sa podarilo Insomniac Games s Resistance 3.

A vôbec to tak navonok nevyzeralo. Prvý diel mal potenciál ako máloktorá hra. Resistance: Fall of Man patril medzi launchové tituly PS3, mal výborne vytvorené prostredie a všetci sme očakávali tak trochu niečo iné ako klasickú akciu, len trochu viac sfarbenú dohneda. Išlo o nadpriemer, ale všade veľkohubo prehlasované slová o next-gen hrateľnosti vyprchali do prázdna s výsledkom, ktorý nám priniesol síce peknú, ale stále len strieľačku, ktorej čosi chýbalo, aby sa stala kultom. Po druhej svetovej vojne prišla zo Sibíru smrť. Nikto netušila, odkiaľ sa Chimera vzala, no stala sa ultimátnou zbraňou, ktorá likvidovala absolútne všetko, čo jej stálo v ceste.

Sovietskym zväzom prešla Chimera ako nôz maslom, cez Fínsko, Poľsko a pobaltské štáty expandovala do západnej Európy. Poslednou baštou európskej civilizácie sa stalo Anglicko. Nie na dlho a práve tu sa odohrával dej prvého dielu. Už len to, že dobové zbrane z 50.rokov minulého storočia boli adekvátne upravené, využívali sme techniku nepriateľa a celé prostredie predstavovalo zdecimované ľudstvo, sa v spustošenom prostredí bola radosť pohybovať. Lenže zaujímavých momentov nebolo toľko, aby dobrodružstvo Nathana Halea ostalo zapísané v našich mysliach zlatým písmom. Hoci taká prestrelka v manchesterskej katedrále na zahodenie nebola. Expanzia Chimery pokračovala a o niekoľko mesiacov, v októbri 1952 dorazila i na severoamerické prostredie.

Tentoraz ako Henry D. Stillman sa hráč pokúšal zastaviť smrtiaci pochod Chimery. Neúspešne, no práve dobové zameranie a postupné pustošenie americkej pýchy – či už išlo o veľkomestá alebo malebný vidiek, zrazu bola atmosféra strachu a beznádeje v Resistance 2 omnoho príťažlivejšia. Už tu sa objavili náznaky zmeny hrateľnosti: od priam vojnového postupu s ostatnými spolubojovníkmi proti presile sa plynulo striedalo pomalé, priam strašidelné postupovanie vpred v tichom prostredí. Resistance 3 všetko dokonáva: Amerika je na kolenách, prežila len hŕstka šťastlivcov – a Chimera sa nevzdáva, tentoraz však ľudí bezohľadne nevraždí, ale ich infikuje, pretvára na svoj obraz. Niekoľko preživších sa márne snaží o odpor, prežiť. Lenže možno sa ešte dá toto pustošenie a definitívna anihilácia ľudstva zastaviť.

Joseph ako hlavný hrdina trojky už nestojí príliš o záchranu celého sveta, hoci i tá napokon spočinie na jeho pleciach. Primárnou sa stáva ochrana rodiny, jeho najbližších a priateľov, s ktorými prežíva v podzemných úkrytoch či rozpadnutých chatrčiach, domoch, improvizovaných obydliach. Vynikajúco je vystihnutá konečná situácia. Doteraz sme totiž sledovali priamy atak Chimery, jej pochod krajinou, no tentoraz sa pred nami otvára obraz „po“. Nie je to žiadny Fallout, avšak zdevastované prostredie takmer bez života, opustené príbytky a zúbožení ľudia správne prezentujú depresívnu atmosféru. Často sa budete okolo seba len pozerať a pocítite beznádej. Cesta cez St.Louis, Pensylvániu až do zasneženého New Yorku, je cestou človeka, ktorému polená padajú priam samé od seba pod nohy, avšak dokáže stáť na nich pevne práve pre to jediné, čo mu zostalo. Rodinu. Manželku Susan a syna Jacka. Patetickým chvíľam sa nevyhnete, avšak je to rozprávanie zaujímavé, bez zbytočných amerických vlajok vejúcich vo vetre a podobne.

Samotný príbeh a prostredie sme si nechali na záver recenzie, pretože tvoria podstatnú časť atmosféry, ktorá vás vtiahne do seba a ukazuje, že k novej generácii akčných hier sa strieľačky môžu priblížiť – hoci aj v takejto lineárnej, naskriptovanej forme – práve cez citlivejšie rozprávanie a rozumné podanie nového prostredia, vyhranie sa s detailmi. Resistance 3 samozrejme vyzerá vynikajúco a mohli by sme tu teraz básniť o úchvatných a rôznorodých misiách, detailných textúrach, ako sa nám páčili animácie pohybov jednotlivých postáv, ale... radšej zažiť ako len čítať. Podobne je na tom audio zložka – bez preháňania je zvládnutá na výbornú, od dabingu po famózne epickú hudbu, ktorá by sa nestratila ani v Spielbergovych či Bayovych trhákoch. A výbuchy, streľba a podobné srandičky okolo, ktoré nás udržujú v napätej atmosfére? Striedanie tichých pasáží a s mohutnými explóziami a nábojmi svištiacimi vám okolo hlavy, je vynikajúce a aj vďaka nim sú prestrelky tak živelné.

Áno, áno, máme tu samozrejme i multiplayer, umelá inteligencia je nadpriemerná a nepriateľ sa nenechá len tak poľahky zneškodniť, kampaň trvá tak o čosi dlhšie, než Call of Medal of hocičo, ale stačí to a po celý sa bavíte. Resistance 3 predstavuje presne ten typ hry, ktorú by mal mať vo svojej vitrínke každý majiteľ PS3. Ak sa vám chce, môžete akciu ovládať aj pomocou Move, avšak budeme sa opakovať: gamepad je gamepad a svietiaca bambuľa svietiaca bambuľa. Je to akcia v starom štýle, novom šate a s pôsobivou atmosférou. Málokedy táto kombinácia zaberie, Resistance 3 od Insomniacu však dokazuje, že sa to dá.