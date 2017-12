Dell a Baidu plánujú partnerstvo na vývoj tabletov a mobilov

Americká technologická spoločnosť Dell a čínsky internetový vyhľadávač Baidu plánujú partnerstvo na vývoj tabletov a mobilných telefónov.

ŠANGHAJ. Cieľom je zvýšiť podiel na lukratívnom čínskom trhu, na ktorom momentálne dominujú Apple a Lenovo. Dell neuviedol, kedy by sa nové výrobky mohli objaviť na trhu, podľa miestnych médií by to však mohlo byť niekedy v novembri.

Čína je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich trhov pre tablety a mobilné telefóny a viaceré technologické firmy preto v poslednom období smerujú svoju pozornosť práve na tento trh. Analytici napriek tomu pochybujú, že partnerstvo medzi Dellom a Baidu dokáže otriasť súčasnou dominantnou pozíciou firmy Apple v ázijskej krajine.

"Myslím si, že Dell, ktorý má problémy na trhu s tabletmi a mobilmi, sa snaží akýmkoľvek spôsobom získať publicitu, aby zatraktívnil svoje výrobky," povedal Michael Clendenin z poradenskej spoločnosti RedTech Advisors. "Podľa mňa si Apple s produktmi iPad a iPhone dominantnú pozíciu udrží, určite na čínskom trhu," dodal.

